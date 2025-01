Ces personnages inattendus vont faire leur grand retour dans le MCU

Avec "Vision Quest", l’amoureux de Wanda va avoir droit à sa série dérivée. Celle-ci sera aussi l’occasion de retrouver deux visages plus vus depuis un long moment au sein du MCU.

Une série spin-off pour Vision

Après les événements survenus dans Avengers : Endgame, Wanda a fait son retour dans la première série du MCU dévoilée sur Disney+ : WandaVision. Et la puissante super-héroïne jouée par Elizabeth Olsen n’était pas seule. Car dans la série créée par Jac Schaeffer, elle était accompagnée de Vision, toujours incarné par Paul Bettany.

Après le succès du show, un spin-off sur Agatha, intitulé Agatha All Along, est sorti l’année dernière. Et Marvel prépare une autre série dérivée. Comme expliqué en mai dernier, Vision aura lui aussi droit à son spin-off, dont le showrunner sera Terry Matalas. Plusieurs mois après avoir eu la confirmation de cette information, de nouvelles informations sur ce projet viennent d’émerger.

17 ans après, Raza prépare son retour !

Selon des informations partagées par le très sérieux Deadline, un personnage inattendu va faire son retour dans la future série Marvel, qui sera intitulée Vision Quest. Il s’agira de Raza, le méchant vu dans Iron Man. Il sera toujours incarné par Faran Tahir.

Ce personnage va donc revenir après de longues années d’absence. Car il n’est plus apparu au sein du MCU depuis Iron Man, soit il y a maintenant 17 ans ! Leader de la branche afghane de l’organisation des Dix Anneaux, il était responsable de l’enlèvement de Tony Stark dans le film de Jon Favreau. Un événement majeur ayant poussé le personnage joué par Robert Downey Jr. à repenser la vision de son entreprise. Et à se transformer en Iron Man.

Ultron sera aussi de la partie !

Raza ne sera d’ailleurs pas le seul personnage à faire son retour dans Vision Quest après avoir été longtemps absent du MCU. Toujours selon Deadline, Ultron reviendra lui aussi ! Joué par James Spader, il n’a plus été vu depuis Avengers 2, sorti en 2015 et dans lequel il tenait le rôle du principal antagoniste. De son côté, Todd Stashwick jouera un personnage dont l’identité n’a pas filtré dans la nouvelle série Marvel.

Quant à l’intrigue de Vision Quest, on ne sait pas grand-chose sur le sujet à l’heure actuelle. Mais la série devrait nous proposer de suivre le personnage joué par Paul Bettany alors qu’il tente de retrouver sa mémoire et son humanité.

Le show créé par Terry Matalas devrait arriver en 2026 sur Disney+.