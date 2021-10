Cesar Wagner sur France 2 : Soufiane Guerrab (Farid) a-t-il quitté la série ?

France 2 diffuse un nouvel épisode inédit de "César Wagner" la série policière portée par Gil Alma. Soufiane Guerrab, l'interprète de Farid, est aux abonnés absents. Découvrez pourquoi l'acteur a fini par quitter la série.

César Wagner : un nouvel épisode inédit

César Wagner est de retour avec un tout nouvel épisode inédit sur France 2. La série policière suit le capitaine de police Wagner qui est très anxieux et hypocondriaque. Il est muté à Strasbourg, sa ville natale, dont la maire n'est autre que sa propre mère. Il va essayer de s'imposer au sein de sa brigade avec le soutien de la légiste. La fantasque et décomplexée, Élise Beaumont. Le casting est composé de Gil Alma, Olivia Côte, Joséphine de Meaux, Fanny Cottençon et Soufiane Guerrab entre autres.

Dans ce nouvel épisode, la brigade est appelée pour une affaire insolite : un doigt humain a été retrouvé dans une bouteille de bière de la marque "Wagner". Elles sont fabriquées dans une brasserie tenue par les deux cousines de César Wagner. Ce dernier doit donc résoudre rapidement cette enquête avant que la presse locale ne s'enflamme et craindre de terribles représailles envers sa famille. On notera que le lieutenant Belladj n'est toujours pas de retour...

César Wagner ©Incognita

Un départ soudain

Souvenez-vous dans le tout premier épisode de César Wagner, la relation entre le lieutenant Belladj, interprété par Soufiane Guerrab, et César Wagner, était plutôt conflictuelle. En effet, l'un pensait prendre du galon, alors que l'autre était nommé à la tête d’un groupe de la PJ strasbourgeoise. Par la suite, les tentions avaient fini par s'apaiser et tout était rentré dans l'ordre. Les deux hommes finissaient même par bien s'entendre.

C'était sans compter sur le départ précipité de Farid Belladj. À la fin de l'épisode suivant il décide de tout quitter pour partir en Californie. Ce dernier suit sa compagne historienne fraîchement rencontrée au cours de la précédente enquête. Comment se fait-il que l'interprète du sympathique lieutenant ait décidé de quitter si soudainement la série policière ?

Soufiane Guerrab est très demandé

L'acteur Soufiane Guerrab est sous les feux de la rampe en ce moment. Déjà présent sur la série Netflix Lupin, mais aussi au cinéma dans La Vie scolaire et plus récemment dans De bas étages, l'acteur est également demandé en télé. S'il n'est plus au casting de César Wagner c’est surtout parce qu’il a décroché l’un des premiers rôles de la prochaine série TF1 Visions, portée par Louane.

Dans cette mini-série, composée de 6 épisodes, Soufiane Guerrab incarne un capitaine de gendarmerie. Il est en couple avec une psychologue qui est interprétée par la chanteuse. Ensemble, ils vont tenter de comprendre pourquoi un petit garçon a des visions d'affaires criminelles non résolues. À leurs côtés, on retrouvera Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Julien Boisselier, Francis Renaud, Max Boublil et Marie-Ange Casta la sœur de Laetitia Casta.