Visions : la chanteuse Louane sera la prochaine héroïne d'une série policière sur TF1

La chanteuse Louane est de retour sur les plateaux de tournage. Elle incarnera l'un des personnages principaux de la série policière "Visions ". Le tournage de la série TF1 débutera le 17 mai prochain.

Visions : Louane sera l'héroïne d'un polar psychologique

La musique, le cinéma et pourquoi pas la télévision ? Après trois ans d'absence au cinéma Louane Emera est de retour, mais sur le petit écran cette fois-ci. La jeune femme aux multiples casquettes va en effet tenter l'aventure des séries sur TF1. Elle se rendra bientôt dans les Alpes de Haute-Provence pour le tournage de la future série policière de la chaîne, intitulée Visions. Louane interprétera Sarah, une jeune psychologue qui va enquêter, avec son compagnon Romain qui est capitaine de police, sur la disparition d'une fillette lors de son anniversaire.

Ce drame est suivi de près par Diego, un petit garçon de huit ans qui a des visions étranges. Le récit et les dessins de ce dernier vont très vite intéresser Sarah qui constate que cela évoque d'autres éléments d'affaires criminelles non résolues. La piste du tueur en série est donc envisagée par les forces de l'ordre. De plus, les histoires contées par le garçonnet feront ressortir quelques éléments oubliés du passé de la jeune praticienne.

Une série avec un beau casting

La série se penche sur l'univers des médiums et sur l'impact de toutes ces visions sur les vies de différentes personnes. La mise en scène est signée Akim Isker qui a notamment participé à Système D, Ben, à certains épisodes de Alice Nevers, le juge est une femme, ainsi qu'au téléfilm Faux Semblants. Louane est donc de retour pour déployer ses talents d'interprétation. La jeune femme avait reçu en 2015 le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier. Désormais maman d'une petite Esmée, Louane continue de s'épanouir dans la chanson et a sorti son dernier album Joie de vivre en octobre dernier.

La chanteuse et actrice se lance donc dans un projet tout nouveau pour elle, en intégrant cette série TF1 composée de six épisodes. L'écriture de Visions est menée par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, coscénariste sur la série à succès Gloria. Alors qu'elle n'avait plus tourné depuis le film Les Affamés, Louane entame une nouvelle aventure et y sera bien accompagnée. On retrouvera au casting Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta et Julien Boisselier, entre autres.