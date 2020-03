C’est quoi ZeroZeroZero, la nouvelle série Canal + ?

Vous avez aimé ? Partagez :

En relation ZeroZeroZero

« ZeroZeroZero », co-production franco-italienne survoltée, se dévoile petit à petit. Mais que doit-on attendre de ce nouveau programme diffusé sur Canal + ? Focus sur une mini-série coup de poing.

Après l’iconique Breaking Bad et la très appréciée Narcos, voilà un nouveau programme centré sur la drogue, et pas n’importe laquelle : la cocaïne. ZeroZeroZero a vu les choses en grand : le tournage s’est déroulé au Mexique, en Italie, au Sénégal, mais aussi au Maroc et sur le sol américain. Le show produit par Amazon s’apprête donc à vous faire voir du pays, sur les traces de la poudre blanche…

La série, adaptée d’un roman de Roberto Saviano, traite du commerce de la cocaïne ainsi que de son impact sur l’économie mondiale. Plus précisément, au cours d’épisodes d’environ une heure, vous pourrez suivre le périple d’une énorme cargaison de drogue. Et quand on dit énorme, ce n’est pas pour faire joli : on vous parle de 5 tonnes de produit…

Au programme : des cartels, la mafia italienne, l’armée mexicaine et une famille de courtiers corrompus originaires des Etats-Unis. Ainsi, tout ce petit monde se dispute la main-mise sur un réseau de cocaïne.

Dans les petits papiers du show

Pour les connaisseurs, le romancier Saviano a déjà vu ses œuvres moult fois adaptées, à l’image de Gomorra, qui a donné un film et une série. ZeroZeroZero a été adapté par Stefano Sollima (Sicario: La Guerre des cartels, Gomorra). A l’écriture, Leonardo Fasoli (Gomorra) et Mauricio Katz (The Bridge).

Au casting de cette nouveauté violente et réaliste, on retrouve des comédiens bien connus du petit écran. Andrea Riseborough (Black Mirror saison 4), Gabriel Byrne (Vikings, Usual Suspects) ou encore Dan DeHaan (True Blood). Tous trois jouent des personnages liés par le sang. Responsables de la cargaison de cocaïne, leurs vies ne vont pas tarder à basculer…

Pas de secrets entre nous ! Si vous vous demandiez ce que peut bien signifier ce titre intriguant, voilà l’explication. ZeroZeroZero fait référence aux types de farine que l’on peut trouver en Italie. Et la 000, on vous le donne en mille, se trouve être la plus fine et la plus pure du marché. Un clin d’œil futé, car on utilise les mêmes classifications pour la cocaïne…

Les huit épisodes de cette mini-série sans concessions seront diffusés en France sur Canal + dès le 9 mars prochain.