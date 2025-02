C'est une des meilleures séries des années 2000 et elle est à voir gratuitement

Alors qu’un reboot de "Prison Break" est actuellement en préparation, vous pouvez désormais (re)voir l’intégralité de la mémorable série originale gratuitement.

Prison Break, l’une des séries marquantes des années 2000

Créée par Paul Scheuring et lancée en 2005, Prison Break nous fait suivre la lutte contre la montre captivante d’un homme qui tente de sauver la vie de son frère. Après la condamnation à mort de Lincoln Schofield pour un assassinat, son frère Michael, persuadé de son innocence mais incapable de la prouver, décide de l’aider à s’évader. Pour cela, il se fait incarcérer lui-même dans le pénitencier de Fox River avec un plan précis en tête… et sur la peau.

Prison Break a marqué toute une génération de téléspectateurs. Si les saisons suivantes ont été moins suivies, la première a fait très forte impression, attirant des millions de téléspectateurs. Or, vous pouvez désormais revoir – ou découvrir – la série devenue culte.

M6 propose l’ensemble de la série gratuitement !

M6, qui diffusait Prison Break en France lors de sa sortie, a décidé de mettre la série à disposition gratuitement. Vous pouvez donc désormais re(découvrir) l’intégralité du show créé par Paul Scheuring. Soit les quatre premières saisons, le téléfilm ayant suivi et enfin la cinquième saison sortie huit ans après la quatrième, en 2017.

Pour accéder à cette offre, vous devez simplement vous inscrire sur le service de streaming de M6. En revanche, si vous voulez regarder Prison Break sans voir de publicité, vous devez souscrire à un abonnement mensuel au service de streaming de la chaîne.

Un reboot se prépare

En-dehors du fait que vous pouvez donc revoir l’ensemble de la série originale, il y a du mouvement dans l’univers Prison Break. Comme nous vous l’avions rapporté en novembre 2023, la série va être rebootée par Hulu. On connait pour le moment très peu de détails sur cette nouvelle version.

On sait cependant que ce reboot devrait être centré sur de nouveaux personnages. Et que son écriture a été confiée à Elgin James, connu notamment pour avoir co-créé le spin-off de Sons of Anarchy, Mayans M.C.. Paul Scheuring sera impliqué dans ce reboot, mais seulement en qualité de producteur exécutif.

On attend encore des informations sur le casting de cette nouvelle version de Prison Break. Ainsi que sur sa date de tournage. Ce qui signifie qu’il faudra sans doute patienter un long moment avant de pouvoir la découvrir.