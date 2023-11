Prison Break, immense série des années 2000, va faire son retour

Prêts à s'évader à nouveau de prisons de sécurité maximale ? Quinze ans après la fin de la série culte "Prison Break", une nouvelle série dans le même univers est en développement.

Un remake de Prison Break en développement

L'annonce vient d'être faite par la plateforme de streaming Hulu, et elle va ravir les fans des aventures de Michael Scofield et Lincoln Burrows : un remake de Prison Break se prépare ! La célèbre série, diffusée entre 2006 et 2009, racontait comment Michael Scofield, ingénieur surdoué, se faisait volontairement incarcérer dans la même prison que son frère Lincoln, le pénitencier de Fox River, pour le faire évader.

Portée notamment par Wentworth Miller et Dominic Purcell, Prison Break s'est étendue sur cinq saisons et un téléfilm avant de tirer sa révérence. Extrêmement populaire lors de sa diffusion, le show carcéral va donc revenir, comme relayé par Variety.

Un nouveau casting pour une nouvelle évasion

Quelques informations ont été dévoilées. Tout d'abord, les deux acteurs principaux de la série originale ne seront pas de retour. Ce seront donc de nouveaux acteurs pour incarner de nouveaux personnages, et il reste donc à savoir qui ils seront. Ensuite, ce nouveau projet Prison Break est écrit par Elgin James, co-créateur et showrunner de la série Mayans M.C., spin-off de la série Sons of Anarchy. Enfin, on retrouve à la production les créateurs de la série d'origine, Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein et Neal Moritz.

Prison Break ©Fox

Prison Break a été une série très importante dans le paysage audiovisuel de la fin des années 2000. Son casting rassemblait, en plus de Wentworth Miller et Dominic Purcell, des talents comme Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco ou encore Robert Knepper, qui incarnait le terrifiant Theodore « T-Bag » Bagwell. Pour faire honneur à celle-ci, on peut donc espérer que la nouvelle série dispose de moyens importants. Et constituer donc un casting aussi talentueux, pour de nouveaux projets d'évasion haletants.

Pour le moment, encore aux premières étapes de son développement, la nouvelle série ne dispose pas de date de début de tournage.