Cette nouvelle adaptation d’un roman culte est arrivée sur Netflix et ça va cartonner

Roman phare de la littérature italienne du XIXème siècle et ayant déjà eu droit à une adaptation iconique sur grand écran, "Le Guépard" est revisité sous la forme d’une mini-série en six épisodes. Celle-ci est désormais disponible sur Netflix.

Le Guépard fait peau neuve sur Netflix

Unique roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le Guépard a été publié après la mort de son auteur, en 1958. Ce dernier n’a donc pas pu se rendre compte de l’immense attrait de son ouvrage. Car celui-ci est rapidement devenu un énorme succès, et a remporté le prestigieux prix Strega. Depuis, il s'est imposé comme l’un des classiques de la littérature italienne du XXème siècle.

Le livre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa a été porté à l’écran en 1963. Réalisé par Luchino Visconti et porté par Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale, Le Guépard a suivi le succès de l’œuvre d’origine en devenant à son tour un film culte. Plus de soixante ans après, Netflix propose désormais une ambitieuse nouvelle adaptation du roman. Celle-ci prend cette fois la forme d’une mini-série.

L’histoire d’une famille aristocratique italienne du XIXᵉ siècle

Visible depuis ce mercredi 5 mars sur Netflix, Le Guépard nous propose un voyage dans l’Italie des années 1860. À cette époque, l’Italie s'apprête à être unifiée. Don Fabrizio Corbera, le prince de Salina, en Sicile, comprend que la révolution dans son pays va menacer les privilèges aristocratiques dont profite sa famille.

Face à un tel constat, le prince sicilien choisit d’organiser une union dans sa famille. Il compte marier sa fille Angelica et son neveu Tancredi. Don Fabrizio Corbera est pourtant conscient que cette union brisera le cœur de sa fille préférée, Concetta, elle-même amoureuse de Tancredi.

Deva Cassel au casting

Dans cette nouvelle adaptation du livre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Kim Rossi Stuart incarne le prince Don Fabrizio Corbera. Deva Cassel joue le rôle d’Angelica, pour ce qui est son premier grand rôle sur le petit écran. À ses côtés, Saul Nanni incarne l’homme qu’elle doit épouser, Tancredi, et Benedetta Porcaroli prête ses traits à Concetta.

Le Guépard se découpe en six épisodes, qui font chacun environ une heure. Ils sont tous sortis ce mercredi 5 mars sur Netflix.

Pour rappel, Deva Cassel tiendra également un rôle majeur dans une autre adaptation d’un roman iconique. Elle sera l’une des têtes d’affiche de l’ambitieux film Le Fantôme de l’Opéra qui se prépare actuellement, aux côtés de Julien De Saint Jean et Romain Duris. Le long-métrage sortira le 23 septembre 2026 au cinéma.