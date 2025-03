Cette série réalise un démarrage historique sur Prime Video

Très populaire parmi les abonnés Prime Video, la série "Reacher" est revenue plus fort que jamais avec sa troisième saison. Jusqu’à établir un nouveau record sur la plateforme de streaming.

La saison 3 de Reacher a commencé sa diffusion

Depuis 2022, Alan Ritchson est le nouvel interprète du héros des romans écrits par Lee Child dans la série adaptée de ses livres, Reacher. La première saison était basée sur le roman Du fond de l’abîme. La seconde, dévoilée à partir de décembre 2023, adaptait La Faute à pas de chance. Et la troisième, une nouvelle fois composée de huit épisodes, est cette fois tirée du livre Ne pardonne jamais.

Dans cette nouvelle saison, Reacher doit cette fois effectuer une mission sous couverture afin de sauver un informateur. Au cours de sa mission, il doit faire face à un ennemi ressurgi de son passé, qu’il croyait mort. Et affronter un homme encore plus imposant que lui, interprété par Olivier Richters, surnommé « Le Géant Néerlandais ». Les premiers épisodes de cette troisième saison ont été dévoilés le 20 février dernier. Et ils ont démarré très fort.

Un retour historique

Prime Video ne partage généralement pas les chiffres d’audience de ses programmes. Mais devant un tel engouement, le streamer a dévoilé les chiffres de la nouvelle saison de Reacher. Car ces chiffres, rapportés par The Hollywood Reporter, nous apprennent que la série a attiré 54,6 millions de téléspectateurs durant les 19 jours suivant la sortie de ses premiers épisodes !

Avec un tel démarrage, la saison 3 du show créé par Nick Santora a établi un nouveau record. Elle a ainsi enregistré le meilleur départ pour le retour d’une série (c’est-à-dire pour la saison 2 ou plus d’une série). Si l’on compte les premières saisons des shows Prime Video, le troisième chapitre de Reacher est même seulement devancé par Fallout et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir dans le classement des plus gros démarrages sur 19 jours.

Encore deux épisodes à découvrir

Le démarrage impressionnant du troisième chapitre de Reacher inclut six épisodes. Les fans en ont donc encore deux à découvrir avant la fin de la saison. Le septième épisode sortira le jeudi 20 mars prochain et le huitième une semaine plus tard, le 27 mars.

Après cela, la série s’étendra avec une quatrième saison, d’ores-et-déjà commandée par Prime Video. Pour rappel, un spin-off est également en préparation. On sait désormais avec certitude qu’il sera centré sur Francis Neagley, le personnage joué par Maria Stein dans la série principale.