Chargés à bloc : une saison 2 pour la série trash de Netflix ?

"Chargés à bloc" est un succès sur Netflix. Suffisant pour que la plateforme commande une saison 2 ? En tout cas, les créateurs seraient pour mais avec une idée bien précise.

Chargés à bloc, la comédie d'action déjantée de Netflix

Le 30 novembre dernier, Netflix a mis en ligne Chargés à bloc, une série complètement déjanté, sorte de rencontre entre Very Bad Trip et Mission Impossible. En effet, le show se déroule à Las Vegas, la ville du vice. Une unité d'élite est chargée d'empêcher la vente d'une bombe nucléaire. L'équipe y parvient et fête ça lors d'une soirée de débauche où l'alcool coule à flot, et avec drogues et sexe en bonus. Seulement, c'est justement au moment où la fête bat son plein que l'équipe apprend que la véritable bombe est encore en circulation...

Chargés à bloc est une pure comédie d'action qui n'a pas froid aux yeux. Interdite aux moins de 18 ans sur Netflix, la série y va à fond dans la violence et la nudité. Un combo qui a attiré les abonnés puisque le show n'a pas tardé à prendre la première place du top 10 des nouveautés en France. De manière plus large, le show s'est retrouvé dans ce top dans au moins 90 pays, avec une cinquième place aux États-Unis pour sa première semaine. Et avec plus de 47 millions d'heures de visionnages sur cette période, on peut logiquement se demander si une saison 2 verra le jour.

Une saison 2 façon Die Hard ?

Même si la fin de la saison 1 n'ouvre pas spécialement à une suite, il ne serait pas difficile d'imaginer Ava Winters et son équipe reprendre du service pour une autre mission. Jusqu'à présent, rien n'a été confirmé par Netflix. Cependant, le co-créateur de Chargés à bloc, Josh Heald, a donné des pistes plutôt encourageantes lors d'une interview avec Cinemablend. Il explique dans un premier temps que, si habituellement, lui et ses collègues écrivaient des scénarios avec l'objectif de développer des franchises et des suites, cela n'avait pas été le cas ici. Ce qui n'empêche pas de pouvoir développer la série à la manière d'une célèbre saga d'action.

Nous voulions que cela ressemble davantage à un Die Hard, où vous avez ensuite un Die Hard 2 et un Die Hard 3 dans un endroit différent, avec des enjeux différents, mais un suspense similaire.

Chargés à bloc ©Netflix

Après Las Vegas, d'autres villes envisagées

En cas de saison 2 de Chargés à bloc, il ne s'agirait donc pas de retrouver les protagonistes juste là où on les avait laissés. Plutôt logique étant donné la conclusion de la saison 1. Mais à la manière des films Die Hard, on pourrait en effet voir une nouvelle mission mal tourner dans une autre ville, comme le déclare l'autre co-créateur, Hayden Schlossberg.

Nous voulons que toutes les villes fêtardes du monde puissent être le prochain décor de Chargés à bloc. C'est quelque chose auquel on pense depuis le début. Ce serait génial d'avoir, à chaque saison, un type différent de ville festive et amusante avec de l'action.

De plus, auprès d'Inverse, les créateurs ont évoqué plusieurs villes qui pourraient aisément accueillir la bande de McKnight, comme Ibiza, Miami, Rio, ou Cabo San Lucas. Mais avant cela, il faudra s'assurer que le public en redemande.

S'il y a une demande, nous chercherons certainement la prochaine ville de fête où notre équipe pourrait se livrer à des bêtises et vivre une autre aventure.

Si vous n'avez pas encore vu Chargés à bloc, les huit épisodes sont disponibles sur Netflix.