Chère petite : comment les créateurs de la série ont protégé les jeunes acteurs

La série thriller "Chère petite" connaît un très grand succès sur Netflix, et ce malgré un sujet des plus terrifiants. Et pour écrire et mettre en scène cette histoire avec deux très jeunes acteurs, les scénaristes et réalisateurs ont redoublé d'inventivité.

Chère petite, mini-série inflammable

La mini-série allemande Chère petite, thriller sur l'enlèvement et la séquestration d'une femme et de ses deux enfants, ravit les abonnés Netflix tout autour du monde. Trépidante, perturbante, sur un sujet sombre particulièrement sombre, la réalisation de Julian Pörsken et Isabel Kleefeld, également scénaristes, n'est cependant pas à mettre entre toutes les mains. Et avant même de penser à ceux du public qui en seraient terrorisés, Isabel Kleefeld et Julian Pörsken ont voulu protéger le jeune casting de Chère petite.

Chère petite ©Netflix

Dans Chère petite, on suit l'histoire de Lena et de ses deux enfants, Hannah et Jonathan. Hannah et Jonathan sont incarnés par Naila Schuberth et Sammy Schrein, respectivement nés en 2011 et 2009. Chère petite a beau être une fiction, ses événements n'en sont pas moins terrifiants. Alors les créateurs ont utilisé une technique inédite pour préserver les jeunes acteurs de la violence du scénario. Comment ? En écrivant un "scénario pour enfants", avec des modifications sur les intentions des personnages.

"Cela nous a donné l'idée d'écrire un scénario pour enfants"

Isabel Kleefeld, co-scénariste et co-réalisatrice de Chère petite, expliquait ainsi la manoeuvre à Netflix au début du mois de septembre.

Nous avons d'abord demandé à des psychologues : comment pouvons-nous transmettre cette histoire, avec une interdiction aux moins de 16 ans, et pouvoir travailler avec les enfants d'une manière qui leur serait adaptée ? Comment pouvons-nous leur transmettre l’histoire ? Cela nous a donné l'idée d'écrire un scénario pour enfants. Cela nous a beaucoup aidé au moment du tournage. Non seulement les deux enfants ont travaillé sur ce scénario adapté, mais tous les acteurs adultes lorsqu'ils avaient des scènes avec eux y avaient aussi accès. Exemple : dans ce scénario, le ravisseur n'est pas un psychopathe mais un père. Quelqu'un qui a peur que quelqu'un soit blessé. C'est pourquoi il ne laisse sortir personne. (...) Bien sûr, tout cela est totalement exagéré de la part de ce "père", mais l'idée à transmettre était qu'il le faisait par amour.

Son partenaire Julian Pörsken explique ensuite que c'était l'idée d'Isabel, établir deux réalités à la fois, mais avec une cohérence et des thèmes adaptés aux enfants. Pour ne pas trop exposer les jeunes enfants, tout comédiens qu'ils soient, au mal dont sont capables les grandes personnes dans Chère petite.