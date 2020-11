Chernobyl : un superbe Steelbook 4K pour la série HBO

Plus d'un an après sa diffusion, la série "Chernobyl" s'offre un Steelbook 4K magnifique inspiré de la célèbre peinture "Le Cri" d'Edvard Munch. Un coffret disponible à partir du 25 novembre.

Chernobyl, la grande mini-série HBO

En 1986, dans la nuit du 26 avril, la centrale nucléaire de Tchernobyl subie une explosion. Certains pensent d'abord à une simple panne ou à un incendie à l'extérieur. Mais la réalité est autre. En raison d'une augmentation de la puissance d'un des réacteurs, une fusion du noyau a eu lieu. En conséquence, les radiations s'échappent de la centrale et vont toucher autant les scientifiques à l'intérieur, que les pompiers intervenants à l'extérieur et la ville de Prypiat située à 3 km. La série HBO Chernobyl raconte cet événement tragique qui restera l'un des catastrophes nucléaires les plus graves.

Le programme ne s'intéresse pas uniquement aux causes de la catastrophe. Il présente également les dirigeants impliqués qui n'ont pas réagi correctement, condamnant des innocents. D'autres, ont tout fait pour réparer ce qu'ils pouvaient. On suit ainsi Valery Legasov, physicien et le premier à prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe. Mais également Boris Shcherbina, vice-premier ministre soviétique qui l'accompagne, et Ulana Khomyuk, une autre physicienne.

Chernobyl a été un véritable succès lors de sa diffusion et a remporté de nombreux prix, dont dix Emmy Awards et deux Golden Globe. Il faut dire que la série parvient à captiver dès les premiers instants, s'appuyant à la fois sur un récit tragique et sur une mise en scène maîtrisée. Du grand art !

Un Steelbook du tonnerre

En France, Chernobyl a été diffusée sur OCS en même temps que la diffusion américaine, entre mai et juin 2019. Beaucoup ont pu déjà voir la mini-série. Mais la sortie d'un Steelbook en édition limitée 4K Ultra HD proposé par Warner est l'occasion de se replonger dans l'un des meilleurs programmes de ces dernières années.

Le coffret contient en plus des cinq épisodes plusieurs bonus, parmi lesquels "Script à l'écran : les plongeurs", qui revient sur le tournage de la scène où trois hommes sont envoyés dans une zone de la centrale en partie inondée. Une séquence tendue filmée avec uniquement des lampes-torches en guise d'éclairage.

Chernobyl ©Warner Bros

Des bonus qu'on pouvait déjà découvrir dans les éditions DVD et Blu-ray classiques. Cependant, si ce coffret a attiré notre attention, c'est bien par son excellent design inspiré de la célèbre peinture d'Edvard Munch, Le Cri. Ici, l'ajout des masques à gaz donne à l'image un caractère encore plus angoissant et les traits de couleurs sont tout simplement sublimes.

Le Steelnook de Chernobyl sera disponible le 25 novembre 2020 à la Fnac et sur Amazon.