Chris Pratt retrouve Antoine Fuqua pour la série The Terminal List

Cinq ans après la dernière saison de « Parks and Recreation », Chris Pratt prépare son retour à la télévision. Dans « The Terminal List », le comédien incarnera un soldat d’élite victime d’une conspiration fomentée par des membres du gouvernement américain. Pour réaliser cette série, l’acteur a fait appel à Antoine Fuqua, un expert en la matière auquel on doit notamment « Equalizer ».

Avant d’exploser grâce à son rôle dans Jurassic World et surtout celui de Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt était l’un des acteurs emblématiques de la série Parks and Recreation. S’il s’est essentiellement illustré au cinéma ces dernières années, que ce soit dans La Grande Aventure Lego mais aussi dans le western The Kid, le comédien s’apprête à revenir au petit écran.

Chris Pratt tiendra prochainement le premier rôle de la série The Terminal List, mise en scène par Antoine Fuqua d’après les informations de Deadline. Quatre ans après Les Sept Mercenaires, le comédien et le cinéaste préparent donc leurs retrouvailles. La série marquera le retour du réalisateur de Training Day et d’Equalizer au thriller, son genre de prédilection.

Chris Pratt victime d’un complot

Dans cette adaptation du roman éponyme de Jack Carr, Chris Pratt prêtera ses traits à James Reece, un membre des Navy SEALs qui a vu son équipe se faire décimer dans une embuscade, au cours d’une mission top secrète. De retour chez lui, le soldat met en doute ses souvenirs et s’interroge sur le cours des événements. Reece se met à enquêter et découvre que ses frères d’armes ne sont pas tombés sous les balles de l’ennemi, mais à cause d’une conspiration orchestrée par certains membres du gouvernement des États-Unis.

Un synopsis qui n’est évidemment pas sans rappeler celui de Shooter, Tireur d’élite, et avec lequel Antoine Fuqua devrait donc se sentir à l’aise. Quant à Chris Pratt, il a déjà fait ses preuves en tant que militaire spécialisé dans les opérations secrètes et politiques avec Zero Dark Thirty. Après avoir obtenu les droits du livre de Jack Carr, ancien Navy SEAL, l’acteur a lui-même proposé à Antoine Fuqua d’être aux commandes de cette adaptation télévisuelle de The Terminal List. Le comédien officie d’ailleurs également en tant que producteur exécutif sur ce projet.

Les dates de tournage et de diffusion de The Terminal List n’ont pas encore été communiquées. En attendant, les fans de Chris Pratt pourront prochainement l’entendre dans En Avant, la nouvelle production des studios Disney Pixar attendue le 4 mars prochain dans les salles. Après Shooter, Tireur d’élite, Antoine Fuqua a de son côté retrouvé Mark Wahlberg pour Infinite, un film de science-fiction actuellement en post-production et dont la date de sortie est fixée au 12 août 2020.