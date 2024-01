Christopher Nolan est un immense fan de cette nouvelle série

Christopher Nolan a récemment dirigé une discussion sur "The Curse". Et celui qui a notamment dirigé la trilogie The Dark Knight a chanté les louanges de la série et de son originalité.

The Curse, future comédie culte ?

Christopher Nolan fait actuellement parler de lui pour Oppenheimer. Avec son biopic sur l’homme au centre du « Projet Manhattan », le cinéaste est en bonne position pour rafler plusieurs Oscars. Mais en attendant, il continue de s’intéresser à ce qui se fait autour de lui. Et il est particulièrement fan d’une série sortie en fin d’année dernière : The Curse.

The Curse ©Paramount+

Créée par Nathan Fielder et Benny Safdie, The Curse s’intéresse à deux jeunes mariés qui tentent d’avoir un enfant alors qu’ils font face à une prétendue malédiction, et qu’ils sont les stars d’une émission de télé-réalité. En plus d’en être les créateurs, Fielder et Safdie jouent deux des trois rôles principaux de la série aux côtés d’Emma Stone. Or, ce qu’ils ont réalisé leur a attiré les louanges de Nolan.

Nolan totalement sous le charme de la série

Comme montré dans une vidéo partagée par Showtime sur YouTube, le réalisateur d’Oppenheimer a récemment dirigé une discussion sur The Curse avec ses deux créateurs. Durant l’échange, il a dit tout le bien qu’il pensait de la série : « Elle est différente de tout ce que j’ai vu à la télévision jusqu’ici. » Le réalisateur a ensuite insisté sur l’originalité du show :

Il y a tellement peu de séries qui n’ont vraiment pas de précédent. Ça nous ramène à des choses comme "Twin Peaks", "Le Prisonnier" ou "The Singing Detective" de Dennis Potter.

Christopher Nolan s’est également dit impatient que les spectateurs qui ne l’ont pas encore vu découvrent la fin de la série. Il a promis que celle-ci était imprévisible, assurant que ceux qui pensent savoir vers où l’histoire se dirige se trompent.

Le réalisateur encense Fielder et Safdie

Autant dire que Christopher Nolan est un grand fan du travail réalisé par Fielder et Safdie pour The Curse. Le cinéaste britannico-américain a d’ailleurs aussi encensé plus généralement le talent des deux hommes. Il a ainsi décrit The Rehearsal comme « une série révolutionnaire », et a estimé que les récents films de Benny Safdie et son frère Josh étaient parmi "les plus aventureux et excitants de ces dernières années".

Ceux qui veulent suivre la recommandation de Nolan et découvrir The Curse peuvent d’ores et déjà le faire. En France, la série est disponible depuis le 11 novembre dernier sur Paramount+.