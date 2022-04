Chucky : Jennifer Tilly nous parle de la saison 2 et de deux twists majeurs

Cinq ans après Le Retour de Chucky, la poupée possédée par le tueur en série Charles Lee Ray est de retour sur le petit écran. Après le remake de Jeu d'enfant sorti en 2019, Child's Play : La Poupée du mal, la franchise originale pensée par Don Mancini aurait pu appartenir au passé. C'était sans compter sur la passion du scénariste et réalisateur, mais aussi de ses comédiens et des fans.

Le jouet Good Guy vient de faire un come-back sanglant avec la première saison de Chucky. Huit épisodes qui offrent un nouveau départ à la poupée toujours doublée par Brad Dourif, de retour dans sa ville d'Hackensack. En grande forme, elle se met à terroriser une bande d'adolescents interprétés par Zackary Arthur, Alyvia Alyn Lind, Bjorgvin Arnarson et Teo Briones, en décimant tous leurs proches.

Si elle se concentre sur de nouveaux protagonistes, la série ne met pas pour autant de côté les personnages emblématiques de la saga. Andy Barclay (Alex Vincent), Kyle (Christine Elise), Nica Pierce (Fiona Dourif), Tiffany Valentine et Jennifer Tilly réapparaissent tous dans le programme. La comédienne présente depuis La Fiancée de Chucky fait un retour réjouissant dans la deuxième partie de la saison, s'installant à Hackensack et jouant une nouvelle fois de son image avec une ironie mordante en incarnant son propre rôle, comme elle le faisait avec brio dans Le Fils de Chucky.

Pour la sortie de la série, nous avons eu la chance d'échanger avec l'actrice. En plus d'évoquer son plaisir de retrouver Don Mancini, Jennifer Tilly est revenue sur deux révélations majeures de la fin de la première saison et nous a également donné quelques informations sur la suite...

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoiler !

À la fin de Chucky, un flashback dévoile que la jeune Tiffany Valentine, interprétée par Blaise Crocker, a balancé Charles Lee Ray à la police dans une scène qui précède Jeu d'enfant. Par ailleurs, à la fin de l'ultime épisode, la tueuse finit par couper les bras et les jambes de Nica Pierce, afin d'être sûre de rester à ses côtés et qu'elle ne puisse pas s'échapper. Deux faits majeurs qui ont choqué les internautes selon Jennifer Tilly :

Oh les fans étaient en colère contre moi après ça ! Le lendemain matin, sur Twitter, ils disaient : "Bonjour à tous... sauf à Jennifer Tilly !" (Rires) C'est une conclusion super effrayante ! Quand nous la tournions et que Fiona s'est mise à hurler, j'ai dû quitter la pièce. Ça m'a donné des frissons, parce que c'est une actrice brillante. (...) Ça va être super intéressant de voir où on va maintenant, parce que l'histoire n'est pas terminée ! (...) J'ai été extrêmement surprise quand j'ai lu le script du flashback de voir à quel point Tiffany est sanguinaire. Je l'imaginais vraiment comme une jeune femme très douce, qui tuait quelqu'un accidentellement de temps en temps.