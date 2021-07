Chucky : la poupée est déchaînée dans la première bande-annonce de la série

Habituée aux salles obscures ou aux sorties en DTV, la poupée tueuse Chucky s'offre sa première incursion sur le petit écran avec une série attendue sur SyFy et USA Network. Elle apparaît dans une forme olympique dans la bande-annonce.

Chucky passe sur le petit écran

Le cinéma d'horreur a fait preuve d'une imagination débordante pour essayer d'inventer des figures qui sortent de l'ordinaire. Comment ne pas penser à Chucky pour illustrer ce qu'on avance ? Création de Don Mancini pour le film Jeu d'enfant, celle-ci se distingue parce qu'elle est une poupée tueuse. À la suite d'un rituel vaudou, le tueur Charles Lee Ray se réincarne en jouet et continue de faire couler le sang. La poupée Chucky a fait son apparition à la fin des années 80 et est revenue de nombreuses fois dans des films plus ou moins dispensables. Elle est d'ailleurs récemment réapparue dans Child's Play : La poupée du mal. 2 ans après l'essai signé par Lars Klevberg, c'est sur le petit écran qu'elle va continuer sa croisade meurtrière. Une série Chucky va débarquer cette année avec la ferme intention de se conformer à l'ADN de la franchise.

Chucky ©Syfy

L'histoire se déroule dans une petite ville américaine où il fait bon vivre. Malheureusement, une poupée Chucky vintage fait son apparition dans un vide-greniers. Son nouveau propriétaire va avoir la désagréable surprise de se rendre compte qu'il possède une véritable arme vivante. N'en faisant qu'à sa tête, Chucky va empiler les meurtres. Pour s'inscrire dans la lignée de tout ce qui a été fait, des personnages connus seront aussi de la partie. On sait, par exemple, que la fiancée incarnée vocalement par Jennifer Tilly aura une place dans le show. En ce qui concerne Chucky, c'est Brad Dourif qui continuera de lui prêter sa voix, pour le plus grand bonheur des fans.

Une bande-annonce a été dévoilée et c'est tout ce que l'on attend de quelque chose estampillée Chucky. Une poupée flippante et insaisissable dotée d'un rire crispant (ou effrayant, au choix) qui met le boxon partout où elle passe. La série sera lancée le 12 octobre prochain sur Syfy et USA Network (aux États-Unis), parfait pour nous accompagner durant la période d'Halloween.