Clarice : la série Le Silence des agneaux se fera sans Hannibal Lecter

L'agent Clarice Starling de la saga Hannibal revient nous raconter son histoire dans la série intitulée sobrement "Clarice", une suite au mythique film "Le Silence des agneaux". Malgré son affiliation à l'univers du cannibale, il ne sera jamais question explicitement de lui dedans pour une très bonne raison.

L'effrayant Hannibal de Le Silence des agneaux

Après avoir été inventé par l'écrivain Thomas Harris, le personnage de Clarice Starling a été repris au cinéma dans Le Silence des agneaux. Le film de Jonathan Demme reprenait la trame du roman éponyme, pour raconter les débuts de l'agent au sein du FBI. Le premier dossier auquel elle a participé concernait le tueur Buffalo Bill. Pour l'aider, elle était chargée de rencontrer Hannibal Lecter, le célèbre cannibale enfermé dans une cellule spéciale. En glanant des informations auprès de lui, elle espérait trouver un moyen de mettre la main sur Buffalo Bill. Mais cette rencontre va dépasser tout ce qu'elle avait pu imaginer.

Jodie Foster a incarné pour la première fois Clarice, puis Julianne Moore a pris sa place dans Hannibal. Les deux films ont en commun un dément Anthony Hopkins, qui a employé son visage pour rendre Hannibal populaire dans l'imaginaire collectif.

Clarice : une série dans l'univers d'Hannibal... Sans Hannibal

CBS s'est lancée dans une série se déroulant environ un an après Le Silence des agneaux. Dans Clarice, l'héroïne (Rebecca Breeds) doit faire face à d'autres menaces. Son combat contre les tueurs et prédateurs sexuels sera entravé par des petits problèmes psychologiques car elle est encore marquée par sa précédente enquête. On a notamment pu voir dans la toute première bande-annonce ce qui ressemblait à une apparition fantomatique ou mentale de Buffalo Bill.

Quid d'Hannibal Lecter dans tout ça ? Il ne devrait pas être question de lui explicitement d'après les propos d'Alex Kurtzman chez EW. Le créateur du show a confirmé que son nom ne sera jamais mentionné et qu'aucune apparition n'est à espérer de sa part. Pourquoi ? Pour des raisons légales, tout simplement. Les droits du personnage sont divisés entre plusieurs personnes et s'en servir sans autorisation n'était pas possible. Le scénario a d'emblée été écrit en ayant conscience que le tueur ne sera pas concerné, ce qui a été assez "libérateur" d'après Alex Kurtzman. Clarice se fabriquera donc sa propre personnalité, sans avoir besoin d'en appeler à une figure connue par le public.

Nous verrons de quoi il en retourne dès le 11 février prochain sur CBS. Aucune date ni un diffuseur ne sont annoncés pour la France.