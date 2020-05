Claymore : la série dark-fantasy féminine, à (re)voir sur ADN

Claymore fait partie de ces adaptations animées qui ont marqué l'année 2007. Tirée du manga écrit et illustré par Norihiro Yagi (entre 2001 et 2014) la série n'a couvert qu'une partie de l'oeuvre originale et a même apporté une conclusion différente au niveau scénaristique. Une frustration pour les fans qui n'empêche pas l'anime d'être excellent...

L'histoire se déroule dans une époque médiévale, où les humains sont terrorisés par des êtres démoniaques capables de se fondre parmi eux. En raison de leurs capacités à prendre l’apparence de n’importe quel humain ainsi que leur mémoire et leur comportement, il est donc impossible pour une personne normale de les distinguer. Les villageois font donc appel aux Claymores, guerrières mi-humaines, mi-démons, qui peuvent repérer les démons et les éradiquer grâce à leur puissance. Clare, la protagoniste de la série, est l'une d'elles. Nous suivons ses aventures...

Girl Power

En matière de shonen (type de manga ou d'anime dont la cible est constituée principalement de jeunes adolescents masculins) Claymore fait partie des classiques des années 2000. Sorte de pendant féminin de Berserk, la série est un dark-fantasy qui respecte tous les codes du genre : environnement moyenâgeux, ambiance sombre, peu d'humour et un goût prononcé pour la violence. Ce qu'il y a de plus original, notamment, c'est le fait que le casting soit majoritairement féminin. Pour un shonen donnant lieu à des affrontements dantesques, il est assez rare de retrouver des femmes puissantes et sûres de leurs forces. C'est pourtant le cas ici, et c'est très loin de déplaire.

Un univers singulier

Si le scénario est bien loin d'être original et obéit aux codes élémentaires du shonen, il est quand même intéressant de noter l'accent mis sur l'organisation mystérieuse qui produit et emploie les Claymores. Dans le camp "ennemi", on peut également observer que les démons sont plus organisés et hiérarchisés qu'on ne le pense. Au milieu de tout cela, nous avons les Claymores elles-mêmes, dont le caractère froid et insensible cache des personnalités fragiles, des motivations "humaines" et des envies inavouées d'être des femmes comme les autres.

C'est le cas de Clare qui abandonne petit à petit sa carapace, après sa rencontre avec l'humain Raki. Coté personnages secondaires, on découvrira également d'autres Claymores aussi charismatiques, tels que Miria, Jean ou bien Deneve. Mention spéciale à Theresa, dont les épisodes flashbacks font d'elle le personnage le plus intéressant de l'anime. C'est d'ailleurs sa présence qui signe les meilleurs épisodes de Claymore.

Une très belle animation

Niveau animation, Madhouse prouve une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs studios d'animation japonais. Claymore est époustouflant, visuellement parlant. Si le chara-design des personnages est beaucoup trop commun (en gros, toutes les claymores se ressemblent), c'est du point de vue des couleurs et des combats que la série fait bien les choses. Graphiquement, la série est constante, surtout qu'elle s'accompagne d'une bande-son très prenante. La musique rock est souvent privilégiée et parfaitement propice à l'univers gothique de l'oeuvre.

Les 26 épisodes de Claymore sont disponibles sur ADN. Bon (re)visionnage !