Clem : doit-on s'attendre à une saison 12 ?

La saison 11 de la série "Clem" prend fin sur TF1. L'intrigue centrée sur le jeune Valentin (Thomas Chomel) a su séduire le public. Alors, doit-on s'attendre à une saison 12 ? Quel avenir pour cette série emblématique ?

C'est l'heure du bilan pour la série Clem

La saison 11 de Clem vient de s'achever sur TF1. Cette série française, portée depuis plus de 10 ans par Lucie Lucas, ne cesse de se renouveler. La comédienne s'était livrée à ce sujet à notre micro. En effet, l'intrigue était cette fois-ci tournée autour de Valentin, le fils, interprété par Thomas Chomel. Dans cette saison, l'adolescent fait l'apprentissage de la paternité avant un retournement final. La parentalité est un thème ancré dans l'ADN de la série, puisque Clem elle-même a été confrontée très tôt à cette expérience.

Plus légère et plus positive, cette saison a amené un vent d'air frais. Clem s'épanouit dans un nouveau travail et retrouve l'amour dans les bras de Mathieu interprété par Loup-Denis Elion. Les six épisodes ont été regardés en moyenne chaque lundi soir par une moyenne de 3,45 millions d'individus, pour une part d'audience de 15,7% auprès de l'ensemble du public.

Les audiences ont connu une certaine hausse, comparées avec celles de la saison 10. En effet, la nouvelle saison a récolté un million de téléspectateurs en plus. La productrice artistique, Vanessa Clément, s'est livré à ce sujet dans Allociné :

Nous sommes très heureux de cette remontée et de la confiance renouvelée du public. D’autant plus qu’en analysant les chiffres, on se rend compte que la série touche vraiment les jeunes. Et pour nous, c’est vraiment un gage de fierté et d’espoir pour la suite.

La saison 12 est-elle déjà en cours d'écriture ?

Une chose est sûre, les différents thèmes abordés dans cette saison 11 permettent d'ouvrir sur de nouvelles histoires. Comment va évoluer l'histoire d'amour entre Clem et Mathieu ? Valentin sera t-il prêt a assumer ses responsabilités ? Le jeune homme est maintenant au centre de l'histoire. Et la bande d'adolescents qui l'entoure prend également de plus en plus de place dans le scénario. Ce qui séduit un public beaucoup plus jeune. Cela ouvre donc sur de nouvelles perceptives, et comme Lucie Lucas l'a déclaré dans Melty :

Une saison 12 est en écriture. Tout dépend des audiences, si le public ne nous suit plus, il n’y en aura pas, mais on se prépare en amont…

Clem © TF1 et Merlin Productions

Effectivement, TF1 n'a rien confirmé pour le moment mais les scénaristes de la série en ont sous le pied. Et pourquoi pas un spin-off de Clem porté par Valentin ? La productrice artistique évoque différentes idées :

On évoque beaucoup de pistes, plein d’idées autour de Valentin et d’autres personnages. On réfléchit, on cherche, mais pour l’instant rien n’est arrêté à ce niveau. On croit vraiment qu’il y a encore beaucoup de choses à raconter avec cette famille telle qu’elle est aujourd’hui. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à des perspectives potentielles pour d’autres personnages.

Les fidèles de la série Clem ne cachent pas leur engouement et répondent présents à chaque diffusion. Il y a donc de fortes chances que l'on retrouve la team Clem dans une saison 12, afin de suivre les aventures de la jeune femme, mais surtout de son fils Valentin qui volera bientôt de ses propres ailes.