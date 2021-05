Clem : la série est renouvelée pour une saison 12

La série à succès "Clem" a été reconduite par TF1 ! En effet, la chaîne prévoit donc une saison 12, afin de suivre les nouvelles aventures de Clem, Valentin, Adrian et les autres pour le plus grand plaisir des fans.

Clem : une saison supplémentaire au conteur !

La saison 11 de Clem vient tout juste de s'achever sur TF1, mais ce n'est pas fini pour autant. En effet, la chaîne vient de confirmer le renouvellement de la série emblématique Clem. La team s'engage donc dans une saison 12, l'occasion pour les fans de suivre l'évolution de Valentin (Thomas Chomel) dans sa nouvelle vie d'adulte et de papa, mais aussi les histoires sentimentales de Clem (Lucie Lucas) et Mathieu (Loup-Denis Elion) entre autres.

Du côté des audiences, la série s'en est bien sortie puisque cette saison 11 de Clem a rassemblé en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs et 28% de part d’audience. Une chose est sûre, cette dernière saison a su séduire le public. En effet, la série a gagné presque 1 million de téléspectateurs si l'on compare avec les scores de la saison 10. Le scénario et l'ambiance beaucoup plus solaire de la saison 11 ont été bénéfiques.

La suite sera pleine de surprises

La série phare de TF1 a réussi à reconquérir les téléspectateurs, notamment grâce à un ton beaucoup plus léger et une ambiance plus chaleureuse. En effet, les saisons précédentes étaient un peu plus sombres et dramatiques. La série a su se renouveler et retrouver l'humour des tous premiers épisodes avec des histoires toujours aussi profondes et touchantes.

Clem s'épanouit enfin dans son travail et retrouve l'amour. Quant à Valentin, son fils, il grandit, mûrit et traverse une période pas facile en découvrant soudainement sa paternité. Heureusement pour lui, il est épaulé par sa famille qui le soutient.

Valentin (Thomas Chomel) et Izia (Lily Nambininsoa) - Clem © TF1 et Merlin Productions

Pour ce qui est de l'avenir des personnages, tout est envisageable. Valentin va-t-il s'en sortir avec un bébé ? Quel avenir pour le couple Clem et Mathieu ? Adrian va-t-il enfin s'épanouir en amour ? La saison 12 est déjà en cours d'écriture. Vanessa Clément, la productrice artistique de Clem s'était expliquée à ce sujet :

Tout est possible pour l’avenir des personnages. On a la sensation qu’on ouvre vraiment le champ des possibles à la fin de cette saison 11. Et ça, c’est précieux. On est très content et très fier d’arriver à ça au bout de 11 saisons. D’arriver encore à se réinventer sans avoir jamais l’impression de se répéter.

L'intrigue de la saison 12 de Clem n'est donc pas encore dévoilée et l'on peut s'attendre à beaucoup de choses. En effet, Valentin va sans doute évoluer en tant qu'étudiant et jeune papa, lui qui a choisi d'élever le petit Jules comme son propre fils. Il faudra être patient avant de découvrir le nouvel angle que prendra cette future saison !