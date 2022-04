Clem sur TF1 : Lucie Lucas se confie sur la rentrée au collège de sa fille

L'épisode 3 de "Clem" saison 12 nous réserve bien des surprises ! Une chose est sûre, la petite Emma va donner du fil à retordre à sa mère. Une situation que connaît bien la comédienne Lucie Lucas, puisqu'elle a une fille du même âge. Elle nous en dit plus.

Clem : une crise d'ado difficile à gérer !

Cette saison 12 de Clem met en avant les soucis que va rencontrer Emma, incarnée par Elina Solomon. La jeune fille rentre en sixième et se retrouve très vite en décalage avec ses camarades de classe. Emma veut à tout prix ressembler aux filles de sa classe qui ont beaucoup d'assurances et qui se montrent parfois insolentes. Ainsi, son comportement va changer et sa famille va avoir du mal à gérer ses sautes d'humeur. Comme si cela ne suffisait pas, l'ado mène la vie dure à son beau-père, Matthieu (Loup-Denis Elion).

Clem ©TF1

Lucie Lucas, qui se glisse depuis 12 ans dans la peau de Clémentine Boissier, nous a accordé une interview dans laquelle elle revient sur le comportement de la jeune Emma. En effet, cette saison met l'accent sur le mal-être de l'adolescente. Cette dernière va retrouver son père Jérôme (François-David Cardonnel) et cela va changer sa vision des choses. La jeune fille, en pleine crise d'ado, va tout faire pour se rebeller, attirer l'attention de ses nouvelles amies et prendre de l'indépendance. Emma souhaite à tout prix partir avec son père... Lucie Lucas donne son avis sur le sujet :

C'est très intéressant le sujet de la famille recomposée et la situation dans laquelle Emma met le personnage de Matthieu... C'est vertigineux d'horreur, je trouve.

Une situation que connaît Lucie Lucas

Evidemment, Emma va en faire qu'à sa tête et va se mettre en danger. Malheureusement, ses mauvaises fréquentations vont lui faire prendre des risques. Clem va tout faire pour essayer de comprendre et écouter au maximum sa petite fille qui est en train de grandir. Bref, une période pas évidente, que connaît bien la comédienne, puisqu'elle a une fille du même âge. Elle nous a fait part de son expérience personnelle avec sa fille :

J'ai une fille qui a le même âge et on ne se rend absolument pas compte de ce que c'est d'avoir un enfant qui rentre en sixième. C'est extrêmement particulier. Nos enfants, qui sont encore des enfants, sont projetés dans un monde qu'ils ne connaissent pas du tout, que nous ne connaissons pas du tout, et qui change continuellement. C'est un monde dans lequel il y a des pièges et des outils qui sont très perfectionnés, comme les réseaux sociaux, les téléphones, les ordinateurs... Du coup, cela peut les isoler complètement de la réalité. Nous (les parents) on va vraiment sentir qu'on perd le fil.

Ce n'est pas toujours évident d'être parents...

Cette nouvelle saison de Clem nous laisse entrevoir les difficultés que peuvent rencontrer les pré-adolescents en rentrant au collège. A cet âge-là, les enfants se construisent et s'identifient beaucoup aux autres. Emma va tenter de se détacher au maximum de sa mère et de son beau-père. Clem va donc devoir mettre du sien pour comprendre et écouter sa fille. Lucie Lucas nous a confié son ressenti à ce sujet :

J'essaie de travailler à fond la communication avec ma fille, ainsi que la confiance et la complicité, mais c'est très difficile. En plus, il est prouvé que les adolescents se construisent à travers le regard des autres ados autour d'eux et ils s'en servent de repères. C'est aussi pour ça qu'ils ont un rejet total de tout le reste. En tant que parents, il faut accepter ça. C'est beau de les voir grandir, mais c'est particulièrement inquiétant de voir que quelque chose nous échappe. Et ça, c'est vraiment montré dans Clem.

Clem ©TF1

Emma n'est pas la seule à rencontrer quelques problèmes. Son frère, Val, va également devoir faire face à une professeure un peu abusive. Le garçon va se retrouver dans une situation délicate qui va le mettre mal à l'aise. Tout cela risque de compromettre son avenir dans une école d'art.

Retrouvez notre interview vidéo complète de Lucie Lucas juste ici. Pour les plus impatients, les épisodes de Clem sont disponibles en avant-première sur Salto !