Cobra Kai : le combat final se prépare dans la bande-annonce des derniers épisodes

Les derniers épisodes de "Cobra Kai" seront très bientôt visibles sur Netflix. Avant cela, leur bande-annonce nous promet un dernier affrontement épique dans un lieu mythique de la saga.

La fin tant attendue de Cobra Kai

Sept ans après son lancement, et quarante-et-un an après la sortie de Karaté Kid, Cobra Kai s’apprête à tirer sa révérence. Johnny Lawrence et Daniel LaRusso vont mener leurs élèves vers un dernier combat dans les derniers épisodes de la sixième saison de la série créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossber et Josh Heald, très populaire auprès des abonnées Netflix.

Composée de quinze épisodes, la dernière saison de Cobra Kai a été divisée en trois parties. Alors que la première a été dévoilée en juillet 2024 et la deuxième en novembre, la troisième arrivera cette année. Avant de les mettre en ligne, Netflix vient de partager une bande-annonce de ces derniers épisodes.

Un combat final « là où tout a commencé »

La bande-annonce des derniers épisodes de Cobra Kai réserve une belle part de nostalgie. Car elle nous montre des images de personnages apparus dans les films de la saga Karaté Kid, puis revenus dans de la série. Elle promet également que les principaux personnages vont revenir à l’origine de la saga. Ils vont ainsi « retourner là où tout a commencé ».

Johnny, Daniel et leurs élèves vont ainsi retourner au tournoi de All Valley. Un lieu mythique de l’univers de la saga Karaté Kid, où les deux principaux personnages s’étaient affrontés dans le premier film. C’est donc ici qu’ils mèneront leurs élèves vers leur dernier combat dans le final de Cobra Kai. Un affrontement qui s’annonce épique.

Les derniers épisodes très bientôt disponibles

Le final de la série lancée en 2018 sera à découvrir très bientôt. Netflix mettra en ligne ses derniers épisodes le jeudi 13 février prochain. Après cela, des spin-offs pourraient être développés. Car les créateurs du show aimeraient centrer de nouvelles histoires sur des personnages secondaire de Cobra Kai, comme Jon Hurwitz l’avait avoué en janvier 2021.

Toutefois, aucun projet de ce genre n’a été officialisé à l’heure actuelle. Mais, étant donné la popularité de la série principale, on peut penser que Netflix sera tenté par cette idée. Si les derniers épisodes de Cobra Kai font un carton, la plateforme de streaming pourrait rapidement donner son feu vert pour le développement d’un premier spin-off.