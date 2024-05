Cobra Kai : Netflix annonce la date de la saison 6 avec une grosse surprise

"Cobra Kai" va se terminer avec une saison 6 prévue sur Netflix. La plateforme a dévoilé les premières images du final, ainsi que la date de diffusion de la saison qui sera en trois parties.

Cobra Kai va livrer sa conclusion

Située dans l’univers de Karaté Kid, Cobra Kai raconte le quotidien de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso plus de trente ans après les événements du premier film de la saga. Six ans après son lancement, la série prépare son dénouement. Pour le moment, la dernière saison de Cobra Kai à avoir été diffusée est la cinquième. Ses dix épisodes sont sortis le 9 septembre 2022 sur Netflix. Cela fait donc plus d’un an et demi que les fans attendent de pouvoir découvrir la suite. Mais la série vient de donner de ses nouvelles, avec un teaser et une date pour le lancement de son dernier chapitre.

Un final divisé en trois parties

Netflix a mis en ligne le premier trailer (vidéo en une d'article) de la dernière saison de Cobra Kai. Elle met en scène Johnny, Daniel et Chozen ainsi que leurs élèves, alors qu’ils se préparent pour ce qui est annoncé comme le « grand final » de la série.

En plus de ces premières images, Netflix a dévoilé la date de lancement de la dernière saison de Cobra Kai. Alors que toutes les saisons précédentes étaient composées de dix épisodes, la dernière en aura quinze. Et ces nouveaux épisodes seront dévoilés en trois parties. La première arrivera le 18 juillet prochain, la seconde le 28 novembre et enfin la dernière en 2025. La date précise de cette troisième partie n’a pas encore été communiquée.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Des spin-offs étendront-ils l’univers ?

Cobra Kai va donc tirer sa révérence l’année prochaine. On se prépare à voir la conclusion des arcs narratifs de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Mais il se pourrait que des spin-offs viennent ensuite agrandir encore un peu plus l’univers de la saga Karaté Kid. Pour rappel, en janvier 2021, Jon Hurwitz avait expliqué que lui et les autres créateurs de Cobra Kai aimeraient développer l’histoire de plusieurs personnages du show dans de nouvelles séries. La question est de savoir si Netflix approuvera cette idée et permettra aux scénaristes de lancer des spin-offs.