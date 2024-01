Ce soir à la TV : cette série au réalisme "impressionnant" qui a détrôné The Last of Us

Portée par son action sèche et son récit très réaliste, "Coeurs noirs" est une des séries françaises les plus réussies de 2023, et a rencontré un grand succès lors de sa diffusion sur Prime Video.

Coeurs noirs, une série française à succès

La production française Coeurs noirs, mini-série de guerre d'abord diffusée sur Prime Video en février 2023, a été un grand succès. Elle s'était même offert le luxe de détrôner la série phénomène The Last of Us lors de son lancement. Acquise ensuite par la BBC, puis diffusée le 22 janvier 2024 sur France 2, elle s'est vite imposée comme une des meilleures séries d'action françaises. C'est que, devant comme derrière la caméra, il y a beaucoup de talent.

En effet, pour diriger notamment Nicolas Duvauchelle, Nina Meurisse ou encore Marie Dompnier et Tewfik Jallab, membres d'un commando des forces spéciales françaises qui fait face Daesh en Irak, peu après les attaques du 13 novembre 2015, c'est le réalisateur Ziad Doueiri qui officie. On lui doit notamment en 2017 le film L'Insulte, ainsi que les réalisations de la série Dérapages et plusieurs épisodes de Baron noir. À la création et l'écriture de Coeurs noirs, on retrouve par ailleurs Duong Dang-Thai et Corinne Garfin, tous les deux ayant collaboré à l'écriture de plusieurs épisodes de la série Le Bureau des légendes.

Un accompagnement professionnel

Le succès rencontré par la série est le résultat d'une écriture soignée, d'interprétations inspirées de son casting, d'une approche frontale de son sujet, et en bonne partie de son grand réalisme. En effet, la production de Coeurs noirs a souhaité que la représentation des activités de ce groupe des forces spéciales colle le plus possible à la réalité.

Coeurs noirs ©France 2

Pour y parvenir, les participants à la série ont ainsi suivi une formation auprès du 13e régiment de dragons parachutistes, régiment faisant partie des forces spéciales françaises. Un ancien membre de ces forces spéciales, Rédouane Louaazizi, a en outre été engagé pour officier en tant que conseiller technique lors de l'écriture et du tournage de la série. Celui-ci racontait :

J’ai fait partie pendant seize ans des Forces spéciales, au 3e escadron du 13e RDP. Le producteur de la série était venu dans notre unité au début de l’écriture pour en apprendre plus sur les Forces spéciales. On avait eu un bon feeling et comme il savait que je partais prochainement à la retraite, il m’a recontacté pour les aider sur le scénario. (...) Les acteurs sont venus pendant une petite semaine en stage d’immersion. Ils ont bien sûr appris à manier les armes mais surtout ils sont venus s’imprégner de l’état d’esprit.

Par ailleurs, pour donner aux images de sa série un maximum de réalisme, le réalisateur Ziad Doueiri s'est inspiré entre autres de films immersifs comme Mossoul - à la fois le documentaire d'Olivier Sarbil et le film de fiction de Matthew Michael Carnahan -, Démineurs et Zero Dark Thirty de Kathry Bigelow.

Un réalisme "impressionnant"

Pour juger du niveau de réalisme de Coeurs noirs, l'ancien militaire Alexandre Alex, membre pendant 11 ans des forces spéciales au sein du 1er RPIMa, s'est penché sur la série et a livré son analyse. Concernant l'équipement des militaires à l'écran, il déclarait ainsi :

Globalement, j'ai été assez impressionné. L'équipement, les armes et les attitudes sont cohérents, surtout par rapport à ce qui a été fait dans des précédents films. On sent qu'ils ont été conseillés.

Autre aspect qui lui a semblé retransmis avec réalisme, l'attitude de ces soldats d'élite : "on voit bien le côté souple, plus détendu, qui existe dans ces unités, plus qu'ailleurs", ainsi que la manière dont est exploré le versant psychologique: "ça permet de s'identifier aux personnages, c'est pas juste des combattants. Ils ont une vie et c'est intéressant de voir comment ils allient cette vie personnelle avec leur vie professionnelle."

Alexandre Alex précise aussi que l'opération centrale dans Coeurs noirs - l'exfiltration de membres de la famille d'un cadre local de Daech - est tout à fait réaliste, et que c'est une pratique relativement courante lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements décisifs. Ainsi, il donne une "note" de 15/20 au réalisme de la série, réalisme qui participe donc grandement à sa qualité.