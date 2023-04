Conjuring : l'univers horrifique s'étend avec une série

Bonne nouvelle pour les fans de la saga "Conjuring" : une série est actuellement en préparation et sera diffusée sur la future plateforme de streaming de Warner Bros "Max" (anciennement "HBO Max").

Conjuring : après les films, une série annoncée

Il y a (déjà) dix ans, James Wan lançait ce qui allait devenir l'une des franchises horrifiques les plus célèbres du cinéma : Conjuring. Depuis, il y a eu deux autres longs-métrages, ainsi que plusieurs spin-offs, qui ont eux-mêmes donné naissance à d'autres sagas (Annabelle et La Nonne).

La franchise imaginée par James Wan est inspirée de la vie d'un couple de démonologues américains : Ed et Lorraine Warren, qui ont mené des enquêtes paranormales entre les années 70 et 80. Ils sont notamment célèbres pour être intervenus à Amityville, et dans plusieurs autres affaires de possessions démoniaques aux États-Unis. Auteurs de plusieurs ouvrages sur leurs différentes enquêtes, ils avaient notamment accumulé chez eux un grand nombre d'objets supposément "possédés" (comme la poupée Annabelle).

Au cinéma, ils sont interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga depuis 2013.

Ed Warren (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga) - Conjuring 2 : le cas Enfield © Warner Bros

Alors qu'un quatrième film a été annoncé il y a quelques mois, une série TV Conjuring est également en préparation.

Ce que l'on sait sur le projet

Hier soir, Warner Bros Discovery a dévoilé les contours de sa future plateforme de streaming baptisé Max (anciennement HBO Max) qui sera disponible le 23 mai prochain aux États-Unis.

La firme en a profité pour annoncer les programmes phares qui seront disponibles dans les prochains mois. Avec le désir de capitaliser sur ses licences les plus populaires, elle a annoncé qu'une série Conjuring était actuellement en préparation.

Toujours produite par Peter Safran et James Wan, elle "continuera d'explorer l'histoire mise en place dans les films". À l'heure actuelle, il n'y a encore pas d'informations concernant l'intrigue ou le casting. Cependant, il y a fort à parier que Patrick Wilson et Vera Farmiga seront de retour. De nombreux autres cas de possessions démoniaques auxquels ont eu affaire les Warren n'ont pas encore été exploités au cinéma. Il y a donc l'embarras du choix pour cette future série qui devrait faire plaisir aux fans de la saga.