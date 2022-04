Constantine : la nouvelle série a trouvé son acteur principal

John Constantine reviendra bientôt sur le petit écran avec un nouveau visage. La prochaine série HBO Max aurait engagé l'acteur Sope Dirisu, vu notamment dans "Gangs of London".

On connaît le nouveau John Constantine

Voilà plus d'un an qu'HBO Max a annoncé le développement d'une nouvelle série Constantine. Le personnage DC avait déjà eu droit à plusieurs versions sur le petit et le grand écran. Il y a évidemment eu le film avec Keanu Reeves en 2005 qui n'a pas eu un succès suffisant pour lancer une série de films. Puis, le détective spécialisé dans le paranormal est apparu dans un tout autre style sous les traits de Matt Ryan. Ce dernier a porté le temps d'une saison la série Constantine (2014) et est apparu de nombreuses fois dans le Arrowverse, devenant même un personnage important de Legends of Tomorrow.

Bien que la performance de Matt Ryan soit particulièrement appréciée des fans, ce n'est pas lui qui sera à la tête de la nouvelle série en préparation, développée notamment par J.J Abrams. D'après The Illuminerdi, la production aurait opté pour Sope Dirisu. L'acteur est encore peu connu du grand public, mais a certainement marqué les esprits de ceux qui se sont laissés tenter par Gangs of London. Un show sombre et violent qui a permis au comédien de se démarquer et de taper dans l'œil d'HBO Max. Précisons que, comme Matt Ryan, Sope Dirisu est britannique, ce qui est le cas du personnage dans les comics.

Gangs of London ©Sky Atlantic

La Justice League Dark avance doucement

Pour rappel, la nouvelle série Constantine fait partie de l'univers de la Justice League Dark que souhaite développer HBO Max. Une équipe de super-héros qui, comme Constantine, sont spécialisés dans le paranormal. On y trouve notamment Zatanna, Deadman, Madame Xanadu et Shade the Changing Man. Pour le moment, seule la série Constantine, écrite par Guy Bolton, semble vraiment avancer. Zatanna devrait elle avoir droit à un film, tandis que Madame Xanadu se déclinera également en série. Aucune date de diffusion n'est annoncée pour ces différents projets.