Constantine : la série par J.J. Abrams est officiellement lancée

C'était dans l'air depuis un moment et c'est désormais officiel : Constantine va avoir sa propre série sur HBO Max. Un projet produit par J.J. Abrams, déjà à l'origine du développement de la Dark Justice League sur la plateforme. Les démons n'ont qu'à bien se tenir !

La Dark Justice Justice arrive sur HBO Max

Depuis que l'on sait que J.J. Abrams s'est associé via sa boîte Bad Robots à Warner pour développer l'univers de la Dark Justice League, on attend de voir de voir ce que cette affaire va donner. Tout devrait se passer sur la plateforme HBO Max mais on ne sait pas encore quels spin-offs vont voir le jour. Plusieurs rapports précédents ont indiqué que des programmes centrés sur des personnages différents pouvaient voir le jour. Une démarche similaire à ce que fait Marvel depuis longtemps dans son MCU et ce que DC a tenté autour de la Justice League.

Cette nouvelle équipe est différente de celle composée par Batman, Superman, Wonder Woman et les autres. Dans le sens où elle est dédiée aux enquêtes paranormales et tout ce qui touche au surnaturel. Ses membres sont Constantine, Zatanna, Deadman, Madame Xanadu et Shade the Changing Man. Pas les plus connus du grand public, si ce n'est le premier de cette liste, déjà envoyé au cinéma dans un long-métrage avec Keanu Reeves. On a aussi pu le voir dans l'Arrowverse sous les traits de Matt Ryan.

Constantine : un retour prévu sur petit écran

Une nouvelle série est aujourd'hui en préparation pour faire office de reboot. Deadline explique que J.J. Abrams est toujours dans le coup et que le scénariste Guy Bolton a été engagé pour signer le pilote qui va poser les enjeux et le ton. D'autres scénaristes seront ensuite conviés pour s'occuper des épisodes restants.

John Constantine (Keanu Reeves) - Constantine ©Warner Bros Studios

Si vous ne connaissez pas Constantine, il s'agit d'un exorciste qui se dresse contre des forces démoniaques. Sa nouvelle incarnation reste encore mystérieuse mais Matt Ryan ne reprendra pas le rôle. Même son de cloche, a priori, pour Keanu Reeves. À moins d'une grosse surprise. Peter Stormare teasait dernièrement qu'une suite au film de Francis Lawrence était en préparation mais il nous semble peu plausible qu'il évoquait un prolongement en série. On adorerait revoir Keanu Reeves dans le rôle sauf que son implication sur cette série le forcerait à être disponible pour plusieurs projets afin de répondre aux besoin de l'univers connecté. La tendance est ainsi davantage à un nouveau casting.