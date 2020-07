Coronavirus : HBO et Adam McKay sur une série sur la recherche d'un vaccin ?

Le monde entier attend qu'un vaccin du virus soit trouvé et qu'une solution crédible permette de se prémunir. L'excellente chaîne HBO va peut-être se lancer dans une mini-série qui détaillera le processus et ses conséquences pour en arriver là, avec Adam McKay à la production.

HBO s'intéresse à la recherche d'un vaccin du Coronavirus

La pandémie est devenue une source d'inspiration qui va concerner plusieurs projets dans les mois et années à venir. Un aussi gros événement ne peut pas rester inexploité très longtemps compte tenu de tout ce qu'il englobe. Comme dans tous les films avec un virus, c'est l'élaboration d'un vaccin qui va apporter une touche d'optimisme à la fin. Justement, HBO se positionne sur une mini-série qui va narrer la recherche de cette solution. Adam McKay (Vice)serait présent à la production du programme si la chaîne décide de se lancer dans l'adaptation du livre The First Shot, écrit par Brendan Borrell. La petite subtilité est que le livre n'est pas encore écrit. L'auteur a fait part de sa réflexion et travaille actuellement dessus. HBO a néanmoins capté le potentiel d'une telle oeuvre et a verrouillé les droits, en attendant de voir s'ils vont en faire finalement quelque chose. Si la version papier ne sera pas fictionnée, une hypothétique série devrait passer par une narration classique pour développer les enjeux.

Un sujet passionnant

Brendan Borrell a succinctement énoncé ses intentions sur son site officiel, en parlant d'un livre qui va évoquer la science, les entreprises qui se livrent une bataille pour trouver le vaccin et les questions de sécurité ou de politique. Les Etats-Unis sont d'ailleurs un très bel objet d'étude quand on voit dans quel état se trouve le pays à cause de sa très discutable gestion de la pandémie. Le gouvernement a sorti récemment le chéquier pour soutenir le développement d'un futur vaccin et réserver des doses pour la population. Derrière ça, il est évidemment question d'image, de démonstration de force d'une nation qui veut briller. En parallèle, plusieurs firmes s'affrontent à distance pour trouver la recette miracle qui va leur rapporter de l'argent. Un sujet passionnant qui, entre les mains d'HBO, peut déboucher sur quelque chose d'exceptionnel. Le public sera forcément intéressé car il est au centre de tout ça depuis des longues semaines.