Cowboy Bebop : découvrez le générique de la série live de Netflix

À l'occasion de l'événement TUDUM organisé par Netflix, le service de streaming a dévoilé le générique de la série live "Cowboy Bebop". Une vidéo emmenée par le morceau "Tank!" et qui permet de découvrir de nouvelles images.

Cowboy Bebop, un anime mythique

En 26 épisodes, l'anime Cowboy Bebop s'est fait une sérieuse réputation. La série propose une aventure passionnante où se mélangent science-fiction et film noir. Se déroulant en 2071, on suit un groupe de chasseurs de primes qui voyage dans le vaisseau spatial, le Bebop. Les principaux protagonistes sont l'élégant Spike, son coéquipier Jet Black et l'escroc Faye Valentine qui rejoint l'équipe après quelques épisodes. Cowboy Bebop a marqué les esprits par la richesse de son univers et de ses histoires. Mais également, pour son ambiance jazzy. Et ce, dès le générique absolument génial emmené par le morceau Tank! composé par Yoko Kanno et interprété par le groupe The Seatbelt.

Cowboy Bebop ©Sunrise

Nouvelles images dans le générique

Netflix, qui a décidé de proposer prochainement une version live de Cowboy Bebop, a justement bien conscience que ce générique est iconique. Le service de streaming a ainsi dévoilé sa version (en une d'article), avec le même morceau, et qui se rapproche visuellement le plus possible de l'original. Un mélange de dessins, d'écritures et de scènes de la série. L'occasion donc d'en voir un peu plus. Pour l'instant, Netflix n'a fait que dévoiler des images des rôles principaux. Ce générique permet de retrouver d'autres protagonistes importants. On peut ainsi voir Vicious armé d'un sabre et qui se livrera à un combat mémorable avec Spike dans une église. Et également avoir un aperçu de Julia. Deux personnages très importants dans l'histoire de Spike.

Pour plus de détails le compte Netflix Geeked a publié sur Twitter un thread d'images avec la description de chaque personnage.

Pour rappel, la série Cowboy Bebop sortira sur Netflix le 19 novembre. Au casting on retrouvera John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda dans les rôles principaux. Alex Hassell est l'interprète de Vicious tandis qu'Elena Satine se charge d'incarner Julia.