Cowboy Bebop : Netflix dévoile les premières images de la série live

En attendant une bande-annonce, Netflix nous offre les premières images de sa future série "Cowboy Bebop", adaptation de l'anime du même nom. La série sera disponible sur la plateforme le 19 novembre prochain.

C'est quoi Cowboy Bebop ?

La version live de Cowboy Bebop se fait bien attendre. Dès 2018 on nous annonçait une adaptation de l'anime par Netflix. Proposé à la fin des années 1990, celui-ci se déroule en 2071 et suit l'équipage du vaisseau spatial Bebop. Ces derniers sont des chasseurs de primes et se baladent dans le système solaire à la recherche de nouvelles missions. Une équipe composée de Spike, Jet Black et Faye Valentine. Un trio accompagné d'un chien, Ein, et par la suite rejoint par Ed, une adolescente hackeuse. Le tout est proposé dans un univers futuriste mais avec une influence de plusieurs genres, principalement le film noir, et de la musique jazz (le bebop).

Cowboy Bebop ©Sunrise

Netflix va donc prochainement diffuser une série live. Le tournage avait pris du retard suite à la blessure de l'interprète de Spike, John Cho. Si tout va bien, on pourra découvrir le résultat à l'automne prochain, le 19 novembre précisément.

Les premières images sont là

D'ici là, on attend toujours une bande-annonce. Celle-ci ne devrait plus tarder puisque, pour le moment, ce sont des photos qui nous sont offertes par Netflix.

On ne peut pas encore trop juger cette série Cowboy Bebop pour le moment. On note tout de même que les costumes du trio sont assez proches de la version animée. Spike a bien son costume bleu et Jet Black (Mustafa Shakir) sa combinaison grisâtre. Faye (Daniella Pineda) a de son côté sa chevelure violette et également une tenue assez proches, bien que moins dénudée. Probablement pour s'éloigner d'une image de la femme objectivée et correspondre davantage à des demandes de notre époque. Enfin, le Corgi est lui aussi présent.

Bien qu'on reste mesuré pour l'instant, on est toujours impatient de voir ce que donnera cette adaptation. Rendez-vous le 19 novembre sur Netflix.