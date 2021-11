Cowboy Bebop sur Netflix : qu'attendre de la saison 2 ?

Diffusée depuis le 19 novembre sur Netflix, la saison 1 de la série-live "Cowboy Bebop" devrait connaître une deuxième saison. Et on en sait déjà un peu plus sur elle.

Cowboy Bebop : Let's jam !

Un opening jazzy, des personnages charismatiques, des références ciné à la pelle...Cowboy Bebop est une série qui a marqué l'Histoire de la japanimation. Sorti en 1998, l'anime vient tout droit du cerveau de Shin'ichirō Watanabe, collaborateur régulier du célèbre studio japonais Sunrise (Gundam, Nicky Larson, Code Geass...).

Cet ex-storyboarder et directeur d'épisode livre, avec Cowboy Bebop, la première œuvre importante de sa carrière. La série SF qui suit les aventures d'un groupe de chasseurs de primes (mené par le charismatique Spike Siegel) voyageant dans un vaisseau spatial nommé le Bebop, marque le public aussi japonais que mondial. En effet, Cowboy Bebop est un anime nippon plus qu'atypique, mélangeant les codes des films d'arts martiaux et ceux des westerns américains. Surtout, la bande-son jazz de Yoko Kanno éblouit le public, étant presque un protagoniste intégral de la série.

20 ans après la diffusion du premier épisode de l'anime, Netflix officialise le début de la production d'une adaptation américaine en live-action. Une volonté pour le géant du streaming de continuer à développer le marché de la japanimation sur sa plateforme (on rappelle qu'actuellement, Netflix s'occupe d'une adaptation en prise de vues réelles de One Piece).

En dépit d'une production compliquée (longue blessure de son acteur principal John Cho, pandémie de Covid-19...), la saison 1 de Cowboy Bebop a finalement vu le jour le 19 novembre 2021. Et bonne nouvelle pour ceux qui l'ont apprécié : une saison 2 serait déjà en préparation.

Spike reviendra

ATTENTION SPOILERS !!!!

En dépit de critiques mitigées (certains comparant Cowboy Bebop à la mauvaise adaptation Netflix de Death Note), la série pourrait avoir une chance de se rattraper, bien que la plateforme n'ait pas encore officialisé la nouvelle. Surtout qu'elle a encore quelques cartouches en réserve.

Cowboy Bebop ©Netflix

À commencer par l'avenir trouble de Spike. Flingué par sa bien-aimée Julia, et abandonné par son ami Jet, Spike risque d'avoir bien du mal à remonter la pente. Surtout qu'en parallèle, Julia basculera dans un destin sombre. Ainsi, la série a fait le choix de s'éloigner de son matériau d'origine. De ce fait, la jolie demoiselle sera désormais à la tête du Syndicat après avoir tiré sur l'horrible Vicious. Comme le confie son showrunner André Nemec lors de son entretien avec Polygon :

Spike doit assumer son propre dilemme, celui d'avoir fait un mauvais choix, qui lui coûtera désormais très cher. Julia a gagné le droit de s'armer et d'avoir suffisamment confiance en elle pour appuyer sur la gâchette désormais.

Toutefois, la fin de la saison 1 laisse apparaître un personnage majeur de la série d'origine : Ed. En effet, cette jeune hackeuse un peu dingue fait partie des membres principaux du groupe de chasseurs de primes dans l'anime de Watanabe. Si jusqu'ici, les fans ont été surpris de ne pas la voir apparaître, ils seront heureux d'apprendre qu'elle sera bel et bien présente plus régulièrement dans la saison 2. Cette dernière fait d'ailleurs en sorte de remotiver un Spike paumé pour le faire repartir en mission sur les traces d'un mystérieux personnage surnommé "l'Homme aux papillons".

Si ce dernier pourrait être l'un des nouveaux antagoniste de la prochaine saison, il n'est pas un inconnu des fans. En effet, il est le grand méchant du film Cowboy Bebop : le film (sorti en 2001). Ancien cobaye ayant subi des expériences afin de devenir un super-soldat utile en temps de guerre, il est surnommé "l'Homme aux papillons" car son cerveau a été drogué avec des nanomachines, qui injectées en lui, ressemblent à des papillons.

Ces deux personnages feront donc partie des attractions principales pour la prochaine saison, comme le souligne Nemec :

Au début, avec les auteurs, on se demandait quel était notre épisode préféré et pourquoi. Mais on n'a pas pu tout mettre dans la saison 1. Donc il y a des moments, des personnages, des scènes, des mondes que je meurs d'envie d'explorer dans la saison 2. On croise les doigts.

Il va falloir encore patienter pour le savoir. La balle est dans le camp de Netflix.