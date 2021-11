Cowboy Bebop sur Netflix : tout ce qu'il faut savoir sur la série live

La version live de "Cowboy Bebop" est disponible sur Netflix à partir du 19 novembre. On vous dit tout sur cette nouvelle série tirée d'un superbe anime japonais.

D'abord un anime génial

À l'origine, Cowboy Bebop est une série d'animation. Certes il existe également un manga, publié en parallèle de la diffusion de l'anime. Mais c'est surtout par la série que l'histoire de Cowboy Bebop s'est popularisée. Créée en 1998 par le studio Sunrise, et réalisée par Shinichiro Watanabe, la série comporte seulement 26 épisodes. Un programme relativement court donc, mais absolument passionnant. En 2004, il arrivait deuxième au classement des « 25 meilleurs animes de tous les temps » établi par le magazine Newtype USA.

Cowboy Bebop ©Sunrise

L'histoire se déroule en 2071 et suit l'équipage du vaisseau spatial le Bebop. Dedans, on y trouve les chasseurs de primes Spike Spiegel et Jet Black. Les deux coéquipiers sont rapidement rejoints par Faye Valentine, une femme au fort caractère et qui se trimballe une énorme dette. Au fil des épisodes, en plus de devoir mettre la main sur des primes, ils vont se confronter à leurs démons du passé. La vie oubliée de Faye, l'ex compagne de Jet Black, ou encore l'ancien partenaire de Spike, Vicious, et leur amour commun pour Julia.

Enfin, on oublie pas que le groupe accueille durant la série Ed, une jeune hackeuse délurée, et l'adorable Ein, un chien savant. Si la série est une réussite, c'est pour son scénario plus profond et sombre qu'il n'y paraît, mais également pour son ambiance et son animation. Cowboy Bebop s'inspire de différents genres, allant du western au film noir, et est fortement influencée par le jazz - le nom bebop étant un sous-genre du jazz. Le générique en est d'ailleurs un parfait exemple :

Puis une série live

Après la série, le film Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door, toujours réalisé par Shinichiro Watanabe, est sorti en 2001. Deux jeux vidéo ont également été développés au début des années 2000. Avant que soit annoncée en 2018 une série live commandée par Netflix. La production a malheureusement été ralentie suite à la blessure de l'un des interprètes principaux. En effet, John Cho (Star Trek), choisi pour incarner Spike, s'est blessé lors du tournage en Nouvelle-Zélande.

Le comédien a alors dû subir une opération chirurgicale du genou et rester éloigné des plateaux durant de longs mois le temps de se remettre. Sans oublier la crise de Covid-19 qui a éclaté. Au final, la production a été mise en pause durant presque un an. Raison pour laquelle la série Netflix n'arrive que maintenant.

Cowboy Bebop ©Netflix

Le résultat final se veut d'abord assez fidèle à l'anime dans son ensemble. Les personnages, leur caractère et l'univers sont plutôt proches. Et on retrouve certaines primes issues de l'histoire originale (comme Asimov et Katerina, ou encore les écoterroristes menés par Maria Murdock). Ce qui n'empêche pas la série Netflix de prendre des libertés et de proposer de vraies variantes.

Au casting

En plus d'avoir fait confiance à John Cho pour le rôle de Spike, les deux autres rôles principaux ont été attribués à Daniella Pineda pour Faye, et à Mustafa Shakir pour Jet Black. La première a surtout été remarquée dans Jurassic World: Fallen Kingdom et dans la série Netflix What/if où elle interprète Cassidy Barrett. Le second a joué dans de nombreuses séries dont The Deuce, Luke Cage et Jett. Le trio est clairement le point positif de cette adaptation et parvient à faire oublier une direction artistique en deçà des espérances. En effet, le show a parfois des airs de webséries. Un côté un peu cheap auquel on finit tout de même par s'habituer.

Du côté des rôles secondaires, on note la présence d'Elena Satine, très marquante dans Magic City et Revenge, qui joue ici Julia. Ainsi qu'Alex Hassell, qui jouait Translucide dans la série The Boys, et interprète Vicious. Ce dernier est probablement celui qui risque le plus de faire grincer des dents. Son interprétation manque malheureusement de subtilité. Et les pertes de sang-froid de Vicious ont tendance à laisser perplexe.

Une saison 2 pour Cowboy Bebop ?

Alors que Cowboy Bebop vient d'être lancée sur Netflix, on peut déjà se demander si une saison 2 sera prévue. La plateforme attendra évidemment de voir les premiers retours. Mais si le public répond présent, il y aura de très fortes chances que d'autres épisodes soient commandés. Et si c'est le cas, des éléments sont déjà prêts. C'est ce qu'affirmait le scénariste et producteur Jeff Pancker durant la production de la saison 1. Celui-ci a expliqué qu'il y avait déjà des "notes" pour un script de la saison 2. De plus, la fin de la saison 1 ouvre logiquement sur de nouvelles aventures en introduisant un personnage important de l'anime.

Mais avant d'en demander plus, vous pouvez déjà regarder les premiers épisodes sur Netflix. La série d'animation est également disponible sur la plateforme et on vous conseille grandement de la découvrir.