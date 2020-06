Cowboy Bebop : un scénariste donne des détails sur la série Netflix

Cela fait maintenant plus de sept mois que la production du futur remake en live-action du manga culte "Cowboy Bebop" a été suspendu, après la blessure au genou de son acteur principal, John Cho. Et alors que l’on attendait des nouvelles du tournage, l’un des scénaristes du projet s’est enfin exprimé.

La première série Cowboy Bebop était une série animée. Composée de 28 épisodes, elle avait été diffusée en 2000 en France. Deux mangas avaient aussi vu le jour environ à la même période. La future série, commandée par Netflix, sera la première adaptation en live-action de l’histoire imaginée par le studio Sunrise.

L’histoire de Cowboy Bebop se déroule en 2071. À la suite d’un accident sur la Lune, la vie sur Terre est devenue impossible. Les Humains ont donc dû la quitter et coloniser d’autres planètes. Cet exode a créé un chaos dans l’univers, laissant une totale liberté aux criminels les plus dangereux. Dans ce contexte, les chasseurs de primes ont donc prospéré. Parmi eux, l’équipage du vaisseau spatial Bebop, qui comprend Spike Spiegel et Jet, voyage dans le système solaire à la recherche de proies.

Javier Grillo-Marxuach est l’un des scénaristes chargés d’écrire le remake de Cowboy Bebop pour Netflix. Interrogé par io9, il a entre autre confirmé que, comme annoncé précédemment, les équipes créatives ont déjà commencé à travailler sur une potentielle deuxième saison. Il a aussi donné des détails sur la première, et notamment l’intrigue.

Le remake de Cowboy Bebop sera fidèle à l’original

Javier Grillo-Marxuach a d’abord tenu à rassurer les fans, promettant que les principales caractéristiques de la série seraient les mêmes que celles de l’original :

Vous ne pouvez pas regarder l’original Cowboy Bebop et vous dire, "C’est juste un point de départ. On va donner aux personnages différentes coupes de cheveux et différents vêtements, et on va changer le nom. Et on va juste s’en inspirer.” Si vous faites Cowboy Bebop, vous faites Cowboy Bebop. C’est un peu comme faire Star Wars.

Ces propos devraient donc rassurer les fans qui craignaient que les scénaristes de la série ne prennent trop de libertés avec l’histoire originale. On comprend ici la forte intention de Grillo-Marxuach de rester fidèle aux principaux traits qui font l’essence de Cowboy Bebop.

Mais le scénariste a aussi teasé les nouveaux détails que les fans peuvent attendre de la série en live-action :

La série originale a 26 épisodes remplis de méchants, d’histoires, d’adversaires très intéressants. On ne va pas raconter toutes ces histoires parce qu’on essaie d’élargir celle de Spike Spiegel et du Syndicat, Spike Spiegel et Julia, Spike Spiegel et Vicious… Mais on regarde la série originale et on se dit "Qui sont les plus grands méchants, et comment peut-on les introduire dans cette intrigue plus élargie ?"

Les fans devraient donc pouvoir découvrir de nouvelles histoires sur les héros et les méchants de la série, qui viendront s’intégrer à l’intrigue principale. Ces histoires étendront l’univers de la série originale.

Au niveau de la distribution, outre John Cho, qui jouera Spike Spiegel, Mustafa Shakir sera Jet Black et Daniella Pineda incarnera Faye Valentine. Alex Hassell sera Vicious et Elena Satine interprétera Julia.

La première saison sera composée de 10 épisodes, dont la longueur n’est pas encore connue. Après avoir été initialement prévue pour cette année, elle est maintenant attendue pour l’année prochaine, sans que l’on sache encore sa date de sortie exacte.