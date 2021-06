Cowboy Bebop : un teaser et une date pour la série Netflix

Après une longue pause suite à la blessure de John Cho, la production de la série Netflix "Cowboy Bebop" a pu reprendre. Le tournage a bien avancé puisque la plateforme annonce une diffusion pour l'automne prochain.

Cowboy Bebop, un anime culte

Cowboy Bebop est à l'origine une série d'animation adaptée du manga éponyme. Réalisée par Shinichiro Watanabe, la série est devenue culte à la fin des années 1990 grâce à son style et la variété de ses thématiques. L'histoire se déroule en 2071 et suit l'équipage du vaisseau spatial Bebop. Des chasseurs de primes appelés "cowboys" qui ont tous un passé sombre. Le show s'attarde donc à la fois sur les différentes primes et sur les trois personnages principaux : Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black.

Cowboy Bebop ©Sunrise

Cowboy Bebop mélange les genres avec une ambiance film noir au sein d'un univers de science-fiction. La musique jazzy a également une grande importance pour définir les personnages, et est considérée par certains comme la meilleure bande originale d'anime. Le titre Bebop renvoi d'ailleurs au genre musical de jazz.

Des nouvelles de la série Netflix

Netflix a décidé de développer une version live de l'anime. Un projet qui date et qui a pris beaucoup de retard. Fin 2019, on apprenait que l'un des acteurs principaux, John Cho, avait eu une grosse blessure. La production a été obligée d'être mise en pause pendant presque un an le temps que l'interprète puisse se remettre d'une opération chirurgicale. Celui qui jouera Spike dans la série live Cowboy Bebop semble s'être bien remis puisque le tournage a pu reprendre. Netflix n'a pas encore dévoilé d'images mais le compte Netflix Geeked nous annonce enfin une date de diffusion. Un court teaser qui reprend le thème musical du générique pour montrer les interprètes John Cho, Mustafa Shakir (Jet Black) et Daniella Pineda (Faye Valentine).

On nous annonce donc que la série arrivera sur Netflix à l'automne prochain. Et que la musique sera dirigée par Yoko Kanno, compositrice du thème originale. Une bonne nouvelle pour les fans. La musique ayant, on le répète, une vraie importance dans la série originale. On attend désormais des images plus concrètes du show, qui ne devraient plus tarder.