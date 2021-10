Cowboy Bebop : un teaser façon Scott Pilgrim pour la série Netflix

Netflix a dévoilé de nouvelles images de la série live "Cowboy Bebop" avec John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir dans les rôles principaux. La série sera disponible sur la plateforme de streaming le 19 novembre.

Cowboy Bebop, l'anime passe en live

Cowboy Bebop est à l'origine une série d'animation adaptée du manga éponyme. Réalisée par Shinichiro Watanabe, la série est devenue culte à la fin des années 1990 grâce à son style et la variété de ses thématiques. L'histoire se déroule en 2071 et suit l'équipage du vaisseau spatial Bebop : des chasseurs de primes nommés Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black.

Netflix a décidé d'adapter le manga avec une série live. Dans cette version de Cowboy Bebop, les personnages principaux sont interprétés par a John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir. Du côté des rôles secondaires, Alex Hassell est l'interprète de Vicious tandis qu'Elena Satine se charge d'incarner Julia.

Cowboy Bebop ©Netflix

Un teaser délirant dévoilé

Après avoir dévoilé le générique de la série, Netflix a enfin montré plus d'éléments avec une vidéo promotionnelle (en une d'article). De par son style, ce teaser rend hommage aux films d'exploitation des années 1970 - un peu comme l'avaient fait Robert Rodriguez et Quentin Tarantino avec Planète Terreur et Boulevard de la mort. On retrouve le générique mythique de l'anime en fond sonore, après quoi les trois personnages principaux se lancent à la recherche d'une cible. La vidéo ne cherche pas à nous aguiller sur l'histoire de la série mais plutôt à poser une ambiance. Et le show trouvant ses origines dans le manga Cowboy Bebop, l'utilisation de cases comme une BD dans lesquelles Spike, Faye et Jet Black se baladent est plutôt bien vue. Cela rappelle également le style d'Edgar Wright avec Scott Pilgrim.

Notons également la présence de Vicious, personnage très important dans l'histoire de Spike. On le voit apparaître à 58 secondes armé d'un sabre. Dans l'anime, on se souvient d'un combat mémorable entre les deux. Pour voir si la version live sera aussi bien, rendez-vous sur Netflix le 19 novembre.