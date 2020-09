Criminal (Netflix) : un trailer pour la saison 2 avec Kit Harington

Première bande-annonce pour la saison 2 de "Criminal", la série policière produite et diffusée par Netflix. Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le 16 septembre sur le service de streaming.

Criminal : retour aux affaires

Criminal est une série policière créée par les Britanniques George Kay et Jim Field Smith. La série suit des enquêtes criminelles, se focalisant sur seulement trois pièces d'un commissariat : la salle d'interrogatoire, la salle d'observation et le couloir. Une manière inédite et claustrophobique de suivre l'investigation.

Les accusés de cette nouvelle salve seront Kit Harington, Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Sharon Horgan (Modern Love) et Sophie Okonedo (Hotel Rwanda).

Un concept inédit

La série se démarque dès le départ par sa façon de raconter ses histoires. Trois lieux symboliques d'un commissariat, et rien de plus. Pas de cascades, de longues recherches sur les scènes de crimes et dans les morgues. Pas plus de poursuites dans les rues de New York ou Los Angeles. Criminal se veut l'antithèse des Experts. On oublie ici toute idée d'en mettre plein la vue, et on privilégie la psychologie et la tension des interrogatoires.

Sortie il y a pile un an, la première saison était très réussie et reçue un accueil positif de la part des spectateurs comme des critiques. Elle possédait néanmoins une particularité qui semble s'être perdue en chemin vers la saison 2. Si elle était également focalisée sur 4 enquêtes, ces dernières se passaient dans 4 pays différents. Se déroulant en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en France, elles étaient toutes tournées dans la langue du pays avec des acteurs de leurs nationalités. Même chose pour les scénaristes et réalisateurs qui devaient parler la langue.

Pour la France, ce sont donc Antonin Martin-Hilbert (Le Bureau des Légendes, Zone Blanche) et Mathieu Missoffe (Zone Blanche, Profilage) qui se sont occupés de l’écriture. La réalisation, elle, fut confiée au Suisse Frédéric Mermoud (Engrenages, Les Revenants). Côté casting, nous retrouvions Nathalie Baye, Sara Giraudeau et Laurent Lucas. En Angleterre, David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) et Hayley Atwell (Marvel's Agent Carter) se partageaient l'affiche.

La saison 2 de Criminal sera disponible le 16 septembre sur Netflix.