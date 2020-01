Crisis on Infinite Earths : dernières photos de l’épisode final

Vous avez aimé ? Partagez :

Débuté en décembre 2019, le crossover du Arrowverse, « Crisis on Infinite Earths », s’apprête à se conclure avec les deux derniers épisodes. Après un lot d’images de la partie 4, c’est au tour de la partie 5 de se dévoiler.

Après trois épisodes diffusés en décembre 2019, la CW s’apprête à dévoiler les deux derniers épisodes du crossover du Arrowverse, Crisis on Infinite Earths. Les deux derniers épisodes seront dévoilés ce soir, le 14 janvier 2020 aux Etats-Unis.

Dernières images avant la fin de Crisis

Après avoir dévoilé des images de la quatrième partie (l’épisode d’Arrow), la CW offre un dernier lot de photos, cette fois de la cinquième partie (l’épisode de Legends of Tomorrow), avant la diffusion. Rien de bien nouveau sur ces images si ce n’est une équipe un peu remodelée. Car si pour la quatrième partie de Crisis on Infinite Earths on sait que seront réunis Flash, Supergirl, Kate Kane, Sara Lance, J’onn J’onzz, Ryan Choi et Lex Luthor, ces nouveaux éléments visuels ne montrent plus que Flash et Supergirl aux côtés des deux Légendes : Rey Palmer et Mick Rory.

Cela signifie-t-il que tous les autres ont été vaincus par l’Anti-Monitor ? Pas forcément. Déjà les retours de Rey et Mick sont plutôt encourageants. On peut donc imaginer que les choses ne se sont pas si mal passées durant la partie 4. Par contre, le mystère reste entier sur le danger qu’ils devront affronter. On sait que l’Anti-Monitor est l’ennemi à abattre mais il ne sera peut-être pas seul pour affronter les super-héros. Réponses, dans quelques heures.

En attendant, découvrez les dernières images en cliquant sur la galerie ci-dessous :

Les parties 4 et 5 de Crisis on Infinite Earths sont diffusées aux Etats-Unis le 14 janvier 2020. Cela marquera le début de la saison 5 de Legends of Tomorrow et la quasi-fin de Arrow saison 8, qui se terminera le 28 janvier avec l’épisode 10.