Crisis on Infinite Earths : Supergirl au centre des prochains épisodes ?

Kara Danvers, future leader de l’équipe de super-héros de l’Arrowverse ? En tout cas, d’après le cliffhanger de l’épisode 3 de « Crisis on Infinite Earths », Supergirl, ainsi que plusieurs personnages de son show, seront au centre de l’intrigue. On vous en dit un peu plus, en attendant le 14 janvier.

L’heure est au changement dans l’Arrowverse. Si, dans les derniers crossovers, on avait apprécié le duo emblématique que forment Oliver et Barry, respectivement Green Arrow et The Flash, c’est au tour du Girl Power de prendre du galon. Supergirl et Batwoman sont donc le nouveau duo à surveiller de près. Il faut dire qu’elles sont tout aussi badass et drôles que leurs coéquipiers masculins. D’ailleurs, il semblerait que les scénaristes souhaitent encore davantage les mettre en avant. Le 14 janvier, pour le quatrième épisode de Crisis on Infinte Earths, censé être celui d’Arrow, ce sont les héros de Supergirl qui seront sous les projecteurs.

Retour sur les événements de la première partie du crossover

Comme Screenrant le résume très bien, la CW a déjà diffusé trois épisodes de Crisis on Infinite Earths, il ne reste plus que deux épisodes pour vaincre l’Anti-Monitor et sauver tout le monde (ou presque…). Dans le troisième épisode, nos héros préférés avaient réussi à détruire l’un des canons « d’antimatter » grâce au sacrifice héroïque du Barry Allen d’Earth-90. Mais la victoire est encore incertaine. En effet, le super-vilain du crossover a utilisé l’atout caché dans sa manche : Harbinger (contrôlée à distance) qui a réussi à détruire la dernière Terre existante.

Heureusement pour nous, dans les dernières secondes, Pariah téléporte les 7 paragons vers un lieu secret où ils seront en sécurité. Ouf ! Enfin, c’est peut-être vite dit car la moitié de l’équipe de super-héros a, elle aussi, été décimée.

Au tour de Supergirl et de ses super-amis de briller ?

A la suite du cliffhanger, nous avons donc découvert qu’il ne restait plus que huit héros pour remporter la bataille contre l’Anti-Monitor : six des paragons, le septième étant le Superman d’Earth-96 qui vient d’être tué et remplacé par Lex Luthor mais également Oliver qui vient de se transformer en Le Spectre.

En plus de ces personnages, Martian Manhunter a aussi été sauvé. Donc si notre calcul est bon, sur les huit personnages, trois viennent de l’univers de Supergirl, alors que les autres arrivent des autres shows. L’épisode d’Arrow aura donc un nombre surprenant de « super-friends », mais après tout pourquoi pas ?

Et puis, Crisis on Infinite Earths a bien été annoncé comme un événement faisant la transition entre l’avant et l’après Green Arrow. Enfin, il reste encore deux épisodes afin de conclure cette incroyable bataille. Oliver, Kara et les autres survivants vont devoir élaborer un nouveau plan dont Supergirl pourrait être la clé maîtresse. Nous, on croise les doigts et on révise nos connaissances sur Le Spectre en attendant le 14 janvier !