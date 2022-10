Dahmer : le père de Jeffrey Dahmer veut porter plainte

La mini-série sur Jeffrey Dahmer continue de faire polémique. En plus de nombreux abonnés Netflix et de familles de plusieurs victimes du tueur, le père de ce dernier en veut à la plateforme de streaming.

Dahmer, la série qui ne laisse pas indifférent

Le 21 septembre dernier, Netflix a mis en ligne la nouvelle création de Ryan Murphy et Ian Brennan, Dahmer : Monstre – L’histoire de Jeffrey Dahmer. La mini-série s’intéresse au tueur en série surnommé « le cannibale de Milwaukee », qui a assassiné dix-sept personnes de 1978 à 1991. Depuis son lancement, elle s’est révélée être un gros succès pour Netflix.

Elle a même battu le record de la série la plus vue de la plateforme de streaming en l’espace d’une semaine. Et est devenue le deuxième show anglophone le plus regardé de l’histoire de Netflix derrière Stranger Things.

Jeffrey Dahmer (Evan Peters) - Dahmer © Netflix

Mais si Dahmer a obtenu de très gros scores d’audience, la série n’est pas pour autant la plus populaire de la plateforme. Loin de là. Depuis sa sortie, de nombreux abonnés l’ont critiquée, l’accusant notamment de glorifier la violence de son personnage central. Certains membres des familles des victimes du tueur, dont le cousin d’Errol Lindsey, sont aussi montés au créneau pour protester. Et même le propre père du tueur est en colère contre la création Netflix.

Le père du tueur veut porter plainte

The Sun nous apprend ainsi que Lionel Dahmer, le père de Jeffrey, a demandé des conseils juridiques pour potentiellement porter plainte contre Netflix. Il accuse lui aussi la création de Ryan Murphy et Ian Brennan de glorifier les meurtres de son fils. Et il en veut au service de streaming de ne jamais l’avoir contacté pour la série polémique qui cartonne sur la plateforme.

Mais il est aussi en colère contre un documentaire sur son fils. Réparti en trois épisodes d’une heure et également produit par Netflix, ce dernier s’intitule Jeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueur. Il contient entre autres des vidéos d’interviews entre « le cannibale de Milwaukee » et son avocate réalisées avant son procès. Et Netflix n’a pas non plus demandé la permission à Lionel Dahmer avant d’utiliser ses vidéos.

Plus d’un mois après sa sortie, Dahmer continue donc de faire parler d’elle. La série ne cesse de susciter la polémique et de se mettre à dos des personnes directement impactées par les meurtres du tueur en série…