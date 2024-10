Un épisode suffit à rendre accro à ce nouvel anime génial sur Netflix

On a vu le premier épisode de "DAN DA DAN", et on est déjà fan de ce nouvel anime disponible sur Netflix, ADN et Crunchyroll. Voilà pourquoi il ne faut pas le manquer.

DAN DA DAN : un anime à ne pas manquer

Fin septembre, on vous annonçait l'arrivée prochaine de DAN DA DAN. Créé par Yukinobu Tatsu, le manga originel est publié depuis 2021 sur la plateforme de lecture en ligne Shōnen Jump+ et a cumulé à ce jour plus de 370 millions de vues. Dès lors, c'est peu dire que son adaptation en série d'animation était attendue. Et à la vue du premier épisode, mis en ligne le 3 octobre sur Netflix, ADN et Crunchyroll, on peut s'attendre à ce que le succès soit là aussi au rendez-vous. Un premier chapitre qui permet de mettre en place les grandes lignes de l'intrigue, et qui suffit à accrocher le spectateur, autant par ses personnages que les propositions visuelles et le ton adopté.