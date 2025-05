Dana Scully de retour dans le reboot de X-Files ? Gillian Anderson répond

Ryan Coogler prépare une nouvelle version de "X-Files". Interrogée sur le sujet, Gillian Anderson a récemment révélé si elle était prête à y reprendre son rôle de Dana Scully.

X-Files va être revisité par Ryan Coogler

Série totalement culte créée par Chris Carter, X-Files suit deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, chargés de faire la lumière sur les dossiers non résolus. Le premier, dont la sœur a disparu dans des circonstances mystérieuses alors qu’il n’était qu’un enfant, est persuadé que les extraterrestres existent et que le gouvernement complote pour cacher leur existence. La seconde, une médecin chargée de travailler avec Mulder, est plus sceptique.

Avec ses enquêtes aux éléments paranormaux, X-Files a captivé des millions de fans. D’abord diffusée de 1993 à 2001, la série est revenue pour une dixième et onzième saison, diffusées respectivement en 2016 et 2018. Désormais, c’est une nouvelle version du show qui se prépare. En avril 2023, Chris Carter a révélé que Ryan Coogler se penchait sur un reboot de la mythique série.

Gillian Anderson prête à revenir jouer Scully

Les deux principaux personnages de X-Files reviendront-ils dans la nouvelle version de la série ? Les présentateurs de l’émission This Morning ont récemment demandé à Gillian Anderson si elle était intéressée par l’idée de revenir jouer Scully. L’actrice a révélé avoir parlé à Ryan Coogler du projet. Et a expliqué être effectivement prêter à rejouer son célèbre personnage :

J’ai parlé à Ryan Coogler et lui ai dit ‘Si quelqu’un doit le faire, je pense que tu es la personne parfaite pour cela, et bonne chance. Appelle-moi. Si le téléphone sonne et que ce qu’on me propose est bien et que j’ai l’impression que c’est le bon moment, peut-être que je reviendrai.

Reste à savoir si Ryan Coogler souhaite faire revenir Scully dans sa série. Si tel est le cas, on a donc de bonnes chances de voir Gillian Anderson reprendre son rôle. Quant à l’interprète de Mulder, David Duchovny, il ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. On ne sait donc pas encore si un retour dans le monde de X-Files l’intéresserait.

Une nouvelle série qui s’annonce effrayante

Ryan Coogler lui-même s’est aussi récemment exprimé sur son reboot. C’était au cours d’une apparition dans un épisode de The Last Podcast on the Left. Il a promis des moments « vraiment put*** d’effrayants ». Et a expliqué qu’il comptait séduire les fans de la première heure de la série, tout en essayant d’attirer un nouveau public dans le monde de X-Files :

Ça fait longtemps que je suis excité par ce projet, et je suis vraiment enthousiaste à l’idée de retourner travailler dessus. Si on fait notre boulot correctement, certains de ces épisodes seront vraiment put*** d’effrayants. On va essayer de faire quelque chose de vraiment super, qui soit vraiment pour les vrais fans de X-Files, et peut-être en trouver de nouveaux.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce reboot. On attend encore de savoir quand il sera diffusé, et sur quelle plateforme. D’ici-là, vous pouvez toujours vous rendre dans les salles pour voir le nouveau film de Ryan Coogler. En France, Sinners est à l’affiche depuis le 16 avril dernier.