Dans l'ombre : c'est quoi cette nouvelle série politique sur France 2 ?

Découvrez ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série de France 2 "Dans l'ombre", portée par Melvil Poupaud, Swann Arlaud et Karin Viard, qui débute ce mercredi 30 octobre.

Dans L'Ombre : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série de France 2

La nouvelle série politique Dans l'ombre débute ce soir sur France 2, et elle suscite déjà beaucoup d'intérêt. Réalisée par Pierre Schoeller et Guillaume Senez, cette mini-série en six épisodes explore les coulisses d'une campagne présidentielle à travers le prisme des intrigues et des rivalités au sein du milieu politique français.

La série suit le parcours de Paul Francoeur, un candidat à la présidentielle, interprété par Melvil Poupaud. Le personnage, récemment élu à la tête de son parti, se lance dans une campagne électorale tumultueuse, soutenu par César Casalonga, son principal conseiller, joué par Swann Arlaud. La série met en lumière les défis auxquels ils font face, que ce soit en termes de gestion des médias, de relations internes au parti ou de stratégies pour contrer les attaques des adversaires politiques.

Dans l'ombre est une adaptation du thriller éponyme signé Edouard Philippe paru en 2011, et coécrit par son ancien conseiller spécial Gilles Boyer.

Déjà disponible en intégralité

Loin d'être une simple fiction, Dans l'ombre s'inspire de l'expérience réelle de ses créateurs et vise à explorer la complexité des émotions et des motivations qui animent les acteurs politiques. Selon Pierre Schoeller, la série cherche à montrer la "lucidité" nécessaire pour comprendre le système politique tout en conservant une certaine objectivité. Cette approche vise à démystifier les mécanismes de la politique et à encourager le public à réfléchir sur son engagement citoyen.

En plus de Melvil Poupaud et Swann Arlaud, le reste du casting comprend également Karin Viard, Evelyne Brochu et d'autres talents qui donne vie à cette intrigue politique captivante.

Les six épisodes de Dans l'ombre sont d'ores et déjà disponible en intégralité sur le site France.TV si vous n'avez pas envie de patienter chaque semaine pour découvrir de nouveaux épisodes.