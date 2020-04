Dare Me : c'est quoi cette série de cheerleaders sur Netflix ?

Ces derniers temps, Netflix nous abreuve de séries en tout genre et de tous les pays. Récemment on a pu découvrir la série thriller "Dare Me" qui nous emmène dans le monde du cheerleading, avec des pom-poms girls assez insupportables !

Depuis le 20 mars, vous avez pu découvrir sur Netflix une série USA Network intitulée Dare Me, créée par Megan Abbott et tirée de son propre roman :Vilaines filles. Et si vous êtes familiarisés avec la série, vous savez que le titre Vilaines Filles n'a pas été volé ! Car les filles de Dare Me, les cheerleaders, sont de véritables pestes, agaçantes au possible.

Dare Me, c'est l'histoire de l'équipe de cheerleaders du lycée de Sutton Grove, fraîchement menée par une toute nouvelle coach : la très secrète Colette French (Willa Fitzgerald). Au sein de l'équipe, deux copines Beth Cassidy (Marlo Kelly) autoproclamée capitaine et Addy Hanlon (Herizen Guardiola), font les 400 coups. Si pour la jalouse Beth, l'arrivée de Colette est très mal vécue, pour Addy c'est tout le contraire. L'adolescente, comme ensorcelée, se rapproche dangereusement de sa nouvelle coach, dont la vie dissolue va finir par créer une suite d'événements désastreux. Mais les apparences ne sont-elles pas parfois trompeuses ?

Dare Me, série adolescente ?

Si le pitch de Dare Me vous parait destiné à un public ado, ça n'est pourtant pas si simple. Dare Me est avant tout un thriller. Certes nous sommes dans l'univers du lycée, certes nous partageons le quotidien d'ados pom-pom girls, mais pour autant ça n'en fait pas une série d'ados pour ados. La série est destinée à un public de plus de 13 ans et comporte des scènes de sexe et de violence explicites. Quant aux ressorts dramatiques, comme le conflit, l'adultère, le viol ou le meurtre, et la manière dont ils sont utilisés dans Dare Me, pourront facilement capter l'attention de tous.

D'autre part, pour ceux qui sont fans d'acrobaties, Dare Me en est truffé avec un souci de réalisme pointu dans les chorégraphies. Un détail qui a naturellement son importance quand on fait une série dans le monde du cheerleading !

Enfin, Dare Me est aussi l'occasion de revoir Willa Fitzgerald, la star de la série Scream dont on ne connaîtra malheureusement jamais la fin.

La première saison de Dare Me est disponible dans son intégralité sur Netflix. Une deuxième saison est d’ores et déjà prévue (cliffhanger oblige), quant à sa date d'arrivée, difficile à dire en ces temps de confinement...