Daredevil : Born Again ira « largement au-delà de tout ce que Netflix a fait »

"Daredevil : Born Again" verra le grand retour du super-héros incarné par Charlie Cox dans une série. À en croire les propos de son showrunner, celle-ci dépassera le niveau de violence de la première.

Daredevil reviendra sur Disney+ dans Born Again

Première série Marvel sortie sur Netflix, Daredevil a enchanté les fans. Le show créé par Drew Goddard a récolté la moyenne de 89% d’avis positifs parmi les spectateurs et même 92% d’avis positifs parmi les journalistes sur Rotten Tomatoes. Le retour du super-héros dans une nouvelle série est donc très attendu.

Cette année, les fans pourront retrouver Charlie Cox dans la peau de Daredevil. Le super-héros sera au centre d'un nouveau show, Born Again. Prévu cette fois pour Disney+, celui-ci verra aussi le retour de nombreux personnages de la première série. Dont Wilson Fisk, Karen Page, le Punisher et Bullseye.

Le showrunner promet un niveau de violence fou

L’un des aspects ayant rendu très populaire la première série Daredevil était la violence sans compromis de certaines de ses scènes. Et si les fans pouvaient craindre que la nouvelle série ne suive pas ce chemin, ils peuvent être rassurés. La bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines a déjà teasé certaines scènes particulièrement sanglantes. Et dans une interview pour Empire, le showrunner Dario Scardapane a même assuré que le curseur avait été poussé encore plus loin cette fois :

Le niveau de violence est vraiment tout en-haut pour une série Marvel/Disney. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’autre qui s’en rapproche. Il y a un moment dans la série qui est complètement fou, et largement au-delà de tout ce que Netflix a fait.

Vincent D’Onofrio a soutenu les propos de Dario Scardapane. L’interprète de Wilson Fisk a promis que Daredevil : Born Again allait « plus loin dans la noirceur, l’action, la méchanceté » que la précédente série sur le super-héros.

Une relation « beaucoup plus tendue » entre Matt Murdock et Wilson Fisk

La bande-annonce de Born Again sortie il y a quelques semaines débutait par une rencontre en apparence cordiale entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Mais Dario Scardapane a expliqué que leur relation serait en réalité loin d’être au beau fixe dans la nouvelle série. Ce qui devrait faire des étincelles :

Si vous regardez comment la première série se terminait presque à chaque saison, ils se battaient férocement, ensuite le Caïd allait en prison, et on savait qu’il allait revenir. Je ne voulais pas faire ça. Leur dynamique est beaucoup plus tendue.

Daredevil : Born Again sera composée de neuf épisodes d’environ une heure. Ceux-ci arriveront le 5 mars prochain sur Disney+ en France. D’autres épisodes sortiront plus tard, car une saison 2 a déjà été officialisée.