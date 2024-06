Prévue pour 2025, la prochaine série Daredevil va ravir les fans de la première

Alors que "Daredevil: Born Again" se fait attendre, Charlie Cox promet que les fans du premier show qui aiment les plans-séquences auront de quoi être satisfaits.

Daredevil : un retour plus compliqué que prévu

Bien avant que Disney se décide à développer le MCU (Marvel Cinematic Universe) aussi bien au cinéma que sur le petit écran, Netflix avait pu en profiter pour proposer plusieurs séries super-héroïques tirées des comics Marvel. Daredevil avait ainsi débarqué sur la plateforme de streaming en avril 2015. Son style sombre et violent avait rapidement convaincu les abonnés et ouvert la voie à Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, réunis ensuite dans la mini-série The Defenders (2017). Sauf qu'après trois saisons portées par Charlie Cox, Disney a préféré arrêter les frais et ramener toute cette équipe sur sa propre plateforme plutôt que de la laisser à la concurrence. Les différents shows sont disponibles sur Disney+ depuis 2022. C'est cette même année qu'une nouvelle série, Daredevil: Born Again, a été annoncée.

Daredevil ©Marvel Studios

Malheureusement pour les fans de Daredevil, le temps passe et le célèbre héros aveugle n'est toujours pas de retour. La faute notamment aux grèves de l'année dernière à Hollywood, mais également à de gros changements créatifs. En octobre 2023, on apprenait que la production de Daredevil: Born Again allait repartir à zéro. Les patrons de Marvel Studios (dont Kevin Feige) n'ayant pas été convaincus par les premiers épisodes produits. Une décision loin d'être rassurante, même si Charlie Cox, Jon Bernthal (le Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page) et Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk) restent impliqués.

"Si vous aimez ce genre de scènes, vous ne serez pas déçus !"

Alors qu'on avait un peu mis de côté ce projet, Charlie Cox, l'interprète de Matt Murdock, a enfin donné des nouvelles encourageantes pour le développement de la série, lors d'un panel animé par un journaliste de Collider. L'acteur a surtout affirmé que le show aura de sérieux arguments pour plaire au public de la première série, notamment en incluant des plans-séquences. C'est par ce type de scènes que Daredevil avait fait parler de lui, avec le combat dans le couloir dans la saison 1 (un faux plan-séquence en réalité), puis un combat fou de 11 minutes sans coupure dans la saison 3.

Charlie Cox a donc commencé son intervention en expliquant la différence entre un vrai et un faux plan-séquence (également appelés "oners"). À savoir d'un côté le fait de filmer tout en une seule prise et sans avoir recours ensuite au montage. Et de l'autre côté, il y a ces "faux plans-séquences" qui utilisent des astuces pour cacher des coupes, comme en plaçant la caméra sur un vêtement noir. Dans tous les cas, Charlie Cox promet qu'il y aura dans Daredevil: Born Again des passages qui utiliseront l'une ou l'autre technique, et que les fans auront de quoi se régaler.

Si vous aimez ce genre de scènes, vous ne serez pas déçus !

On peut ainsi espérer que la série de Disney+ sera aussi intense et dynamique que ce qui avait été proposé sur Netflix, avec des scènes d'action qui en mettront plein les yeux. Si la suite de la production de Daredevil: Born Again se passe bien, on devrait pouvoir découvrir le résultat en 2025.