Daredevil : surprise, une nouvelle série est en préparation pour Disney+ !

On s'attendait à ce que Daredevil ne soit pas abandonné après l'annulation de la série Netflix. On a eu raison d'y croire car un nouveau projet est justement en préparation pour la plateforme Disney+. Charlie Cox devrait normalement reprendre son rôle pour l'occasion.

Daredevil va s'installer dans le MCU

Avant l'apparition de Disney+ sur le marché du streaming, des séries estampillées Marvel étaient proposées sur Netflix. On a notamment eu The Punisher, Jessica Jones ou encore Daredevil. Cette dernière était la plus réussie de toutes. Tant et si bien que son annulation a provoqué une certaine contrariété chez les fans. Ils se demandaient, fort logiquement, si l'incarnation de Charlie Cox avait une chance de revenir.

Avec la sortie de Spider-Man : No Way Home, le personnage a effectivement signé son retour, de quoi nous laisser penser que Marvel et Disney souhaitaient en faire quelque chose. Cette intention qu'on leur prêtait trouve désormais une confirmation, si l'on en croit Variety. Le très sérieux média américain avance qu'une série est en préparation sur Disney+. Le programme serait actuellement en plein développement, avec Matt Corman et Chris Ord à l'écriture ainsi qu'à la production.

Matt Murdock (Charlie Cox) - Daredevil ©Netflix

Charlie Cox devrait reprendre le rôle

Aucun détail n'est encore connu sur les contours de l'intrigue ou sur la position du show dans le cadre du MCU. On se demande comment sera considéré ce qui a été fait par le passé avec le personnage. Le plus logique serait de s'inscrire dans la continuité, sans tout reprendre à zéro. Quand bien même si ce qui a été créé dans la précédente série ne correspond pas à l'esprit Disney en matière de violence.

Bien que rien ne soit confirmé, il semble évident que Charlie Cox sera de retour dans le rôle principal. Le studio prendrait un énorme risque s'il décidait de le remplacer et Kevin Feige a déjà annoncé par le passé que l'acteur était le premier choix. On peut aussi s'attendre à revoir Vincent D'Onofrio. Ce dernier est déjà réapparu en Wilson Fisk dans la série Hawkeye et il sera connecté à Echo dans la série éponyme.

Si la reprise de Daredevil dans le MCU a mis autant de temps, c'est parce qu'une clause empêchait Disney d'utiliser le personnage pendant un certain laps de temps après l'annulation de la série Netflix. Il se peut maintenant que d'autres héros exploités sur la plateforme concurrente soient incorporés dans l'univers étendu.