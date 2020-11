Daredevil : Vincent D'Onofrio veut sauver la série Marvel

Avec l'annulation de la série « Daredevil », de nombreux fans ont réclamé que le show Netflix soit sauvé par Marvel Studios et reconduit pour une saison 4. Maintenant, c'est le comédien Vincent D'Onofrio, qui incarne le Caïd, qui tente de sauver la série.

Daredevil : une série très appréciée par les fans

En 2015 Steven S. DeKnight et Drew Goddard imaginent une série centrée sur Daredevil. Après l'échec du film de 2003, cette série Netflix devait redorer le blason du justicier aveugle. Porté par Charlie Cox, le show s'est produit sur trois saisons, avant d'être brusquement annulé, comme les autres séries super-héroïques Marvel/Netflix. Très bien accueillie par les spectateurs, l'annulation de la série a été perçue comme une véritable trahison pour les fans du Diable de Hell's Kitchen. Annulée en 2018, les droits d'exploitation du personnage sont dorénavant de retour entre les mains de Marvel Studios. Et depuis, de nombreuses pétitions demandent que le show revienne pour une nouvelle saison, sous la forme qu'on lui connaît.

Vincent D'Onofrio veut sauver la série

Il reste maintenant très peu de temps avant que les droits d'exploitation de la série ne reviennent aux mains de Marvel Studios, qui pourront disposer du personnage comme bon leur semble. À partir de ce moment là, Kevin Feige va certainement rebooter le héros, et proposer un nouvel acteur dans la peau du personnage, ce qui n'arrange pas les affaires de Charlie Cox. Tout le casting du show se bat à présent pour que la série reste telle quelle. Et qu'ils reviennent tous pour une quatrième saison.

Marvel's Daredevil ©Netflix

L'avocat de #SaveDaredevil, TJ Garvey, a publié un message sur Twitter.« Nous avons quatre jours avant la fin du moratoire de deux ans. Avez-vous signé la pétition ? Nous sommes à 370 369 signatures ». Garvey a identifié Marvel Studios, Marvel Entertainment, Hulu et le président Kevin Feige pour avoir un minimum d'attention sur cette affaire. Vincent D'Onofrio, qui incarne un Caïd musclé et imposant dans la série de Drew Goddard, s'est joint à l'aventure et a retweeté le message, en disant « Signez ça les gens, pour sauver Daredevil ».

En 2013, Marvel et Netflix ont entamé un contrat sur plusieurs années. Un accord pour que le géant du streaming diffuse plusieurs séries Marvel à savoir Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Par la suite, deux autres séries ont rejoint ces rangs : The Punisher et The Defenders. Six séries qui ont rencontré plus ou moins de succès, et qui ont toutes été annulées avant qu'elles soient officiellement terminées. Marvel Studios devait par la suite attendre deux ans après chaque annulation pour pouvoir réutiliser leurs personnages. Et cette année, le compte à rebours arrive à son terme. Il ne vous reste donc que quelques jours pour sauver Daredevil...