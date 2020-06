Dark saison 3 : Netflix dévoile la bande-annonce

Le troisième cycle va bientôt commencer. Découvrez ci-dessus la bande-annonce de la troisième saison de l'excellente série "Dark" sur Netflix. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 2.

Dans quelques jours, les fans de la série Netflix Dark vont pouvoir boucler la boucle en regardant la troisième et ultime saison. Si l’on en croit la bande-annonce, ce troisième cycle va se révéler encore plus complexe. Notre héros Jonas (interprété par Louis Hofmann) est une fois de plus au cœur de cette intrigue. Il devra avec l’aide de Martha (venue d’un monde parallèle et toujours interprétée par Lisa Vicari) mettre fin une bonne fois pour toute à l'Apocalypse.

Des questions, beaucoup de questions

Dark réussit dans sa dernière saison à gagner en complexité en ajoutant un autre monde à l’intrigue. Des nouveaux personnages semblent même faire leur apparition. Jonas va-t-il pouvoir contrecarrer les plans d’Adam ? (qui rappelez-vous est Jonas dans le futur lointain). Qu’arrivera-t-il à tous les autres personnages de la série ? Aura-t-on enfin l’explication sur l’origine des fameux cycles de 33 ans ? Autant de questions qui auront (on l’espère) des réponses le 27 juin prochain. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, comme on vous l’expliquait il y a un mois.

Sur le site officiel de Netflix, Dark saison 3 est décrite de la manière suivante :

Dans sa troisième et dernière saison, DARK atteint son hallucinante conclusion, s'affranchissant du concept d'espace et de temps. À son arrivée dans un nouveau monde, Jonas essaie d'interpréter ce que cette version de Winden signifie pour son propre destin, tandis que ceux restés derrière dans l'autre monde vont entreprendre de briser la boucle qui ne se contente plus de tordre le temps, mais aussi l'espace. Deux mondes : la lumière et l'obscurité. Entre les deux, une tragédie amoureuse aux proportions épiques.

La série allemande sortie en 2017 n’avait pas fait beaucoup de bruit à sa sortie mais est peu à peu devenue une valeur sûre de la plateforme. Une série addictive, complexe et réalisée avec énormément de soin, Dark s’est imposé comme une des meilleures séries Netflix. Ce qui fait aussi la force de cette série est qu’elle a été pensée comme une trilogie, ce qui assure que l’on n’aura pas une saison “de trop”.

Ce qui est sûr c’est que cette bande-annonce va aussi permettre aux fans de Dark de reprendre leurs théories les plus folles. Il est donc fortement conseillé de vous (re)plonger dans les saisons 1 et 2 avant de retrouver la saison 3 de Dark. Celle-ci sera disponible le 27 juin sur Netflix.