David Lynch revient à la réalisation avec une série Netflix

Il y a des nouvelles qui donnent le sourire, comme celle qui annonce que David Lynch est sur le retour. Pas avec une long-métrage mais avec une série, qui sera diffusée sur Netflix. La plateforme peut être le bon endroit pour avoir la liberté qui lui convient.

David Lynch n'a pas dit son dernier mot

David Lynch ne veut plus faire de cinéma, si l'on s'en tient à ce qu'il a lui-même déclaré. Inland Empire devrait donc être sa dernière oeuvre au cinéma. Mais, sa réapparition dans l'actualité, avec la série Twin Peaks - The Return et le court-métrage What did Jack Do ?, a redonné de l'espoir à ses fans. En 2018, une rumeur alléchante disait que le réalisateur serait en contact avec Netflix. La mise en ligne de son court-métrage sur la plateforme était peut-être le sujet de ces discussions. Un maigre résultat pour ceux qui espèrent qu'il se lance dans un autre projet de plus grande ampleur. Si vous êtes de ceux-là, vous pouvez souffler car ProductionWeekly nous apprend que David Lynch est en train de travailler sur une série Netflix ! On ne sait rien à son sujet hormis le titre de travail qu'elle porte : Wisteria. David Lynch va développer la série, en plus de l'écrire et de la réaliser (dans son ensemble ou en partie). Le tournage a été planifié pour mai 2021, sans qu'une date de diffusion ne soit évoquée.

Maintenant qu'on a dit ça, il ne reste qu'à patienter et à fantasmer. Dans l'idée, David Lynch sur Netflix, ça peut carrément coller. La plateforme veut travailler avec des auteurs réputés dans l'objectif d'augmenter sa crédibilité dans l'industrie et elle leur donne souvent une énorme liberté pour faire ce qu'ils veulent - en plus d'une belle enveloppe. Une liberté après laquelle court quelqu'un comme David Lynch, qui ne fait pas des choses conventionnelles. Son travail n'est pas voué à rapporter des millions de dollars mais le réalisateur garde une cote de popularité haute auprès des cinéphiles aguerris. À l'heure où ses films ne sont peut-être plus compatibles avec les perspectives des producteurs/distributeurs/exploitants, passer par une plateforme aussi populaire peut lui assurer une très belle mise en avant. Et si, par la même occasion, cette expérience peut lui redonner envie de se remettre plus sérieusement à la réalisation, ça serait le jackpot !