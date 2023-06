Dawson : Katie Holmes détestait la fin initiale prévue pour Joey

À la fin de "Dawson", Joey devait initialement finir en couple avec le héros joué par James Van Der Beek. Mais Katie Holmes s'est catégoriquement opposée à cette décision.

Dawson : grandir à Capeside

Diffusée entre 1998 et 2003, Dawson raconte le quotidien, les histoires d'amour, les joies et les peines de quatre adolescents dans la petite ville de Capeside, dans le Massachusetts. Parmi eux, Dawson Leery (James Van Der Beek), grand fan de Steven Spielberg qui rêve de devenir réalisateur.

Sa meilleure amie Joey (Katie Holmes), dont la mère a été emportée par un cancer et le père est en prison, lui rend très souvent visite chez lui en passant par la fenêtre de sa chambre, où ils refont le monde. Son autre meilleur ami, Pacey (Joshua Jackson), travaille avec lui au vidéoclub du coin. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée dans la bourgade de Jen (Michelle Williams), qui a quitté New York pour vivre avec ses grands-parents.

Dawson ©Warner Bros.

Au cours de ses 128 épisodes, Dawson révèle ses quatre têtes d'affiche et met en avant de nombreux autres jeunes acteurs prometteurs comme Busy Phillips, Michael Pitt ou encore Chad Michael Murray. La série créée par Kevin Williamson, scénariste de Scream et Souviens-toi... l'été dernier, s'achève en mai 2003 avec un épisode intitulé ...Must Come to an End, qui dure près de deux heures.

Une première fin rejetée par Katie Holmes

Une conclusion poignante au cours de laquelle les personnages principaux doivent faire le deuil d'un membre de la bande. Par ailleurs, après moult hésitations entre Pacey et Dawson ainsi que de nombreux rebondissements, Joey finit avec le personnage joué par Joshua Jackson. Pourtant, à l'origine, elle devait se mettre en couple avec Dawson dans cet épisode final. Une idée à laquelle s'oppose catégoriquement Katie Holmes, comme le révèle le showrunner Tom Kapinos dans l'ouvrage Freaks, Gleeks, and Dawson's Creek : How 7 Teen Shows Trasnformed Television (via TVLine) :

Katie a paniqué. Elle a dit : 'Je ne veux pas finir avec Dawson'. Donc ça a été réécrit.

Dawson ©Warner Bros.

Aux côtés de Joshua Jackson et du producteur exécutif Paul Stupin, Katie Holmes insiste et obtient gain de cause. À la fin de Dawson, Joey et Pacey sont tous deux à New York et appellent le héros pour le féliciter pour sa série The Creek. Même s'il n'a pas trouvé l'amour de sa vie à la fin du programme, il peut malgré tout se réjouir de sa rencontre imminente avec son idole Steven Spielberg.