Day of the Dead : un trailer délirant pour la série tirée du film de Romero

Quand il n'y a plus de place au cinéma, les morts reviennent sur le petit écran. Une série "Day of the Dead" inspirée par le film éponyme du maître George A. Romero arrive en octobre sur Syfy. Une première bande-annonce bourrée de zombies vient de sortir.

Day of the Dead : encore des zombies à la télé

Day of the Dead, ou Le jour des morts-vivants en VF, est le titre du troisième film de zombies réalisé par George A. Romero. Le scénario se déroulait dans un camp militaire où les soldats et les scientifiques s'affrontaient au lieu de s'aider. Pendant que les premiers voulaient tout simplement détruire les zombies en trouvant un remède, les seconds avaient pour objectif d'éduquer les morts pour qu'ils répondent à certains ordres. Une série portant le même titre a été commandée par SYFY mais le scénario semble très différent cette fois. Il sera question d'un groupe de six survivants confronté pendant les 24 premières heures d'une invasion de zombies. On ne trouve plus grand chose du film de Romero dans ce postulat et, à moins d'une surprise, on ne saisit pas du tout pourquoi avoir titré la série ainsi.

Day of the Dead ©DOTD S1 Productions/SYFY

Un hommage à George A. Romero

La bande-annonce nous vend "une ode à George A. Romero" mais pour que cela soit entièrement le cas, il faut que la série se dote d'une épaisseur politique. Le réalisateur s'est servi du genre pour parler de sujets qui lui tenaient à coeur. Il a notamment égratigné la société de consommation avec Zombie ou les médias avec Diary of the Dead. L'aperçu vend néanmoins un show avec des zombies dans tous les sens et des effets gores appréciables. On risque de devoir se contenter de quelques effets spéciaux intéressants car le reste n'a p'as l'air très stimulant.

Le ton, déjà, très orienté vers l'humour, ne fonctionne pas vraiment dans ces images. L'allure visuelle, ensuite, sonne cheap. Que ce soit la mise en scène ou la direction artistique, rien de très convaincant à l'oeil n'est montré dans cette bande-annonce. On pourra critiquer The Walking Dead pour différentes raisons, mais le show d'AMC a une belle tenue visuelle. La diffusion des épisodes commencera en octobre prochain, aux États-Unis, sur SYFY. On ne sait pas quand le public français y aura droit.